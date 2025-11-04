Capa Jornal Amazônia
Theatro da Paz: conheça história, visitas e como chegar ao ponto turístico

Símbolo da cultura paraense, o Theatro da Paz oferece visitas guiadas, atrações e fácil acesso no centro de Belém.

Gustavo Vilhena*
fonte

O Theatro da Paz é um dos pontos turísticos mais icônicos de Belém. (Secult)

Com 147 anos de existência e um legado repleto de histórias, o Theatro da Paz é um dos principais pontos turísticos de Belém. Ícone da cultura paraense, o espaço está localizado na rua da Paz, na Praça da República, no centro da cidade, e é conhecido por receber grandes apresentações e manter viva a tradição artística da região.

Além dos espetáculos realizados no palco — que comporta mais de mil pessoas na plateia —, o teatro oferece visitas guiadas de terça a domingo, em diferentes horários, com ingressos a partir de R$ 5. Às quartas-feiras, as visitas espontâneas são gratuitas.

História e arquitetura do Theatro da Paz

Inaugurado em 15 de fevereiro de 1878, o Theatro da Paz preserva uma beleza histórica única, mesmo após diversas reformas ao longo dos anos. Elementos originais, acústica impecável, lustres de cristal, detalhes decorativos em folhas de ouro e piso de madeiras nobres fazem do espaço um dos maiores símbolos da história e da cultura paraense.

Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o teatro passou por novas obras, que incluíram a substituição de tacos danificados, instalação de chapas metálicas na calha e nivelamento do piso, entre outras melhorias. Desde 2020, o local já passou por três reformas voltadas à manutenção e readequação da estrutura, com a criação de novas áreas, como duas salas com tratamento acústico para ensaios dos corpos artísticos.

Candidatura a Patrimônio Mundial da Unesco

Em abril, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) visitou o Theatro da Paz, que avança no processo para se tornar Patrimônio Mundial da Unesco. Técnicos do Iphan se reuniram com representantes do Pará e do Amazonas para discutir a candidatura conjunta do Theatro da Paz, em Belém, e do Teatro Amazonas, em Manaus, dentro do projeto “Teatros da Amazônia”.

O produtor do Theatro da Paz, Nilo Nunes, destacou a importância do reconhecimento. “É uma alegria enorme receber esse grupo tão importante. Estou envolvido desde o início desse processo, em agosto do ano passado, quando montamos o GT para que o Theatro seja reconhecido como Patrimônio Mundial. Essa candidatura beneficia não só nós, servidores do teatro, mas toda a população brasileira e o mundo”, afirmou.

Como chegar ao Theatro da Paz

O teatro está situado na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, uma das áreas mais movimentadas de Belém. A região conta com ampla oferta de serviços, comércio e alimentação, e fica próxima à Praça da República, outro ponto turístico tradicional.

Quem optar pelo transporte público encontra diversas linhas que passam pelo entorno do teatro, entre elas:

  • [306] UFPA - Pedreira
  • [307] UFPA - Padre Eutíquio
  • [324] Canudos - Pres. Vargas
  • [417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher
  • [422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros
  • [441] Ceasa - Felipe Patroni
  • [445] Pedreira - Lomas (Seletivo)
  • [636] Marex - Pres. Vargas
  • [663] Benguí - Felipe Patroni
  • [666] Canarinho - Pres. Vargas
  • [757A] Jardim Europa - Pres. Vargas
  • [757B] Jardim Europa - Ver-O-Peso
  • [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)
  • [785] Tenoné - Ver-O-Peso (Entroncamento / 5ª Linha / Laranjeiras)
  • [795] Cabanagem - Pres. Vargas
  • [862] Tapanã - Felipe Patroni
  • [869] Tapanã - Pres. Vargas
  • [871] Icoaraci - Ver-O-Peso
  • [889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)

As paradas de ônibus ficam próximas à praça e ao teatro. As rotas podem ser consultadas pelo Google Maps ou em aplicativos como Moovit.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

