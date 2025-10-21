Capa Jornal Amazônia
The Cavern Club em São Paulo: Pub dos Beatles abre filial em shopping

Estadão Conteúdo

Conhecido como uma meca do rock n roll, o The Cavern Club, pub de Liverpool onde bandas como os Beatles, Rolling Stones e Oasis fizeram seus primeiros shows, abre sua primeira filial fora da Inglaterra - em São Paulo. A versão brasileira do "Pub dos Beatles", que quase fechou as portas na pandemia, será inaugurada em 15 de novembro, com apresentação de Paulo Ricardo, que tocará músicas do Quarteto de Liverpool e dos Stones.

O bar ficará localizado no terceiro andar do Shopping Vila Olímpia, zona oeste de São Paulo, e contará com um espaço de 1.100m². O local procurará reproduzir o interior do Cavern Club original, com um hall da fama de artistas ingleses e brasileiros e acervo de itens emblemáticos do rock. Além disso, a filial também terá um cardápio exclusivo de comidas e bebidas.

O novo Cavern Club também já anunciou uma agenda cheia de shows, com artistas como Titãs, Kiko Zambianchi, Léo Jaime, Blitz e mais confirmados para tocar no bar, que terá apresentações ao vivo de quinta a domingo.

Além de disponibilizar ingressos para as apresentações de músicos consagrados, pela Ticketmaster, o Cavern Club também já abriu inscrição para outros artistas que desejem se apresentar em seu palco, com página dedicada em seu site oficial.

Confira a agenda do Cavern Club:

15 de novembro - Paulo Ricardo 21 de novembro - Léo Jaime 22 e 27 de novembro - Hey Jude (tributo aos Beatles) 28 de novembro - Pop 3 04 de dezembro - Léo Gandelman 05 de dezembro - Hey Jude (tributo aos Beatles) 06 de dezembro - Dado Villa-Lobos 11 de dezembro - Andreas Kisser 11 de dezembro - Cali 12 de dezembro - Kiko Zambianchi 13 de dezembro - Banda Metrô 19 de dezembro - Beto Guedes 20 de dezembro - Titãs 16 de janeiro - André Frasteschi 30 de janeiro - Blitz

O Cavern Club de Liverpool

Inaugurado em 1957, o Cavern Club já recebeu alguns dos maiores nomes da música mundial. Além dos Beatles e dos Stones, o bar foi palco de shows de The Who, Queen, Iron Maiden, Eric Clapton entre outros, todos eternizados com seus nomes gravados nos tijolos das paredes externas do pub. Entre os brasileiros que receberam a honraria estão Gilberto Gil, Andreas Kisser e Ivan Lins.

O Cavern Club de São Paulo

O Cavern Club de São Paulo, o primeiro endereço fora da Inglaterra, será inaugurado no dia 15 de novembro, com o restaurante funcionando diariamente, das 11h às 16h, enquanto os shows ocorrem de quinta a domingo, com sessões às 20h e às 22h30.

Cultura
