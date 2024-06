The Boys: 4ª temporada da série estreia no Prime Video

Após dois anos de espera, "The Boys" retornou, nesta quinta (13), para sua 4ª temporada no catálogo do Prime Video. Os três primeiros episódios da temporada já se encontram disponíveis na plataforma de streaming e os demais serão lançados semanalmente, às sextas-feiras.

Na quarta temporada da produção, estrelada pelo Capitão Pátria (Antony Starr) os heróis continuam no caminho para se tornarem "deuses irados". Já o grupo de Billy Bruto (Karl Urban) explora uma possível solução desesperada para acabar com os poderosos. E, como se não fosse suficiente, uma eleição ajuda a deixar as emoções à flor da pele.

Uma quinta temporada foi confirmada por Eric Kripke, criador da série, na última terça-feira (11). Ele ainda revelou que ela será a última de "The Boys" e ainda não tem previsão de estreia.

Confira as datas de estreia dos próximos episódios de The Boys:

Episódio 4: 20 de junho;

Episódio 5: 27 de junho;

Episódio 6: 4 de julho;

Episódio 7: 11 de julho;

Episódio 8 18 de julho.

“The Boys” é baseada na história em quadrinhos homônima best-seller do New York Times, de Garth Ennis e Darick Robertson, que também atuam como produtores executivos, e desenvolvida por Eric Kripke, conhecido por seus trabalhos em “Supernatural”. Série é produzida pela Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, com Kripke Enterprises, Original Film e Point Gray Pictures.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)