Elenco da série 'The Boys' participa de première em São Paulo; veja as fotos

Na noite de segunda-feira, 04, o elenco da série "The Boys", da Amazon Prime Video, esteve presente em uma première do último episódio da 3ª temporada no Palácio Tangará, em São Paulo.

Além do criador da série, Eric Kripke, estiveram presentes os atores Jack Quaid (Hughie Campbell), Karl Urban (Billy Butcher), Jensen Ackles (Soldier Boy), Antony Starr (Homelander), Nathan Mitchell (Black Noir), Karen Fukuhara (Kimiko) e Claudia Doumit (Victoria).

O elenco parou no tapete vermelho para tirar fotos e falar com a imprensa.

Elenco da série "The Boys" em Première em São Paulo

O último capítulo da 3ª temporada de "The Boys" está previsto para ir ao ar na nesta sexta-feira, 08.

O grupo chegou ao Brasil no domingo, 03, e causou alvoroço no aeroporto em sua chegada a São Paulo.