'The Boroughs', nova série dos criadores de 'Stranger Things', ganha teaser; assista

Com produção dos Irmãos Duffer (Stranger Things), The Boroughs teve sua primeira prévia divulgada pela Netflix. A série segue um homem enlutado, vivido por Alfred Molina (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa), que, pressionado pela filha, começa a viver em uma comunidade para pessoas da terceira idade.

Chegando lá, ele se junta a um pequeno grupo de moradores que, após um encontro com uma criatura estranha, investiga e descobre que esse retiro esconde grandes segredos.

A série tem criação de Jeffrey Addiss e Will Matthews, ambos de The Dark Crystal: Age of Resistance, com os Duffer assinando a produção-executiva. Além de Molina, o elenco conta ainda com Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Jena Malone e Denis OHare.

Como assistir a 'The Boroughs'

The Boroughs estreia em 21 de maio na Netflix.