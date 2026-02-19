Thalita Rebouças anuncia fim de casamento com Renato Caminha, após cinco anos

Thalita Rebouças e Renato Caminha anunciaram o fim de seu casamento. O ex-casal, que estava junto há cinco anos, fez uma postagem nas redes sociais para comunicar o encerramento do relacionamento.

"O amor não acabou, só mudou de figura. Foi tão lindo tudo os cinco anos mais felizes das nossas vidas. E a maturidade é tão bacana, né?", escreveu a jornalista em legenda com foto dos dois. "Dar fim a uma história de amor bonita assim é sempre difícil, mas na maturidade fica mais fácil, mais leve, menos doído, menos dramático".

Rebouças ainda brincou: "O cara mais bacana do rolê (e pior fotógrafo do mundo) não é mais meu marido mas segue sendo meu grande amigo, e isso é muito, muito lindo".

A escritora relatou tristeza, mas escreveu que ambos estão tranquilos perante a mudança. "Foi infinito enquanto durou, e é isso que importa, isso que fica", encerrou.

Nos comentários da postagem, usuários ressaltaram a maturidade na escolha do antigo casal e desejaram forças aos dois. Natuza Nery foi uma das que prestou apoio e disse: "Que amor lindo, mesmo quando a relação acaba".

A também jornalista Fernanda Gentil comentou: "Amo tanto".