O Liberal chevron right Cultura chevron right

Thainá Gonçalves vence a 2ª edição do Estrela da Casa

Estadão Conteúdo

A segunda edição do Estrela da Casa chegou ao fim com a vitória de Thainá Gonçalves, representante do gospel no reality musical. A cantora conquistou o primeiro lugar na somatória das notas das duas etapas da final, superando Hanii, Juceir Jr e Daniel Sobral, que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Durante a grande final, Thainá apresentou as músicas O Maior Vilão Sou Eu e Thats What Friends Are For, performances que garantiram a maior pontuação da noite: 28,09 pontos. Na sequência vieram Hanii, com 27,98, Juceir Jr, com 27,90, e Daniel Sobral, com 27,23.

Trajetória da campeã

Carioca de 33 anos, Thainá começou a cantar ainda na infância, aos três anos, na igreja. Aos 14, já liderava grupos de louvor e desenvolveu uma forte ligação com os corais norte-americanos, referência constante em sua formação musical.

No decorrer da competição, a artista venceu uma das provas de jingle e liderou o ranking em quatro festivais consecutivos, consolidando-se como uma das favoritas do público e dos jurados. O prêmio de R$ 1,12 milhão.

Palavras-chave

TV

ESTRELA DA CASA

VENCEDORA

THAINÁ GONÇALVES
