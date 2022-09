Teresa Cristina faz show de encerramento da I Bienal das Artes de Belém

A I Bienal das Artes de Belém será encerrada com chave de ouro neste domingo (25), com o show nacional da cantora Teresa Cristina, a partir das 22h na Aldeia Cabana. A programação conta ainda com o grupo “Tem Mulheres na Roda de Samba” e o emblemático “Bilão e Banda”, conhecido por levar o melhor do pagode ao público da capital paraense.

Para a cantora Teresa Cristina, fazer show em Belém é sinônimo de carinho e afeto. “Eu adoro fazer shows aqui. Toda apresentação é sempre cheia de carinho, e o melhor: o público canta junto, sorri e se emociona. Do palco, sinto essa energia boa. Não é a primeira vez que estou com vocês! Já cantei Cartola, em 2019 e foi maravilhoso! Então meus fãs podem esperar um show alegre, para cantar junto! ‘Sorriso Negro’ é especial. Banda composta apenas por mulheres, isso me deixa tão feliz. Aguardem um repertório que vai fazer todo mundo sambar, não tenho a menor dúvida”, garantiu.

VEJA MAIS

Teresa fez questão ainda de mencionar a paixão que sente pela culinária paraense. “Eu amo comer, cozinhar, experimentar. E a gastronomia de vocês é especial, rica, da natureza. Tem desde a maniçoba até o jambu, que deixa a boca molinha... Adoro! Sem falar nas mil e uma utilidades do açaí!”. A cantora destaca ainda a importância da música na vida das pessoas, principalmente após momentos difíceis durante a pandemia em que o setor cultural foi um dos mais afetados. “Tentamos com música, aliviar o caos. Tranquilizar. Sorrir. Relaxar. Conversar. Abraçar, mesmo que de longe. Em versos. Em olhares. A música salva! A arte, em geral, é feita com amor, afeto e colaboração. Essa é uma das apresentações que mais gosto de fazer. ‘Um Sorriso Negro’, tem banda afinada e feminina, que me acompanha em uma sequência musical composta por compositoras e compositores pretos. A direção musical é minha. Me orgulho em fazer essa apresentação aqui, em Belém, lugar tão forte para o Brasil! Que as músicas signifiquem para o povo, tudo o que são para nós, que estaremos no palco. Tem samba de Dona Ivone (Lara), Lecy Brandão, Jovelina (Pérola Negra), Candeia, Cartola e Wilson Moreira. As outras, espero que cantem junto comigo no domingo, combinado?”, concluiu a artista.

Teresa Cristina Macedo Gomes, mais conhecida como Teresa Cristina, é uma cantora conhecida por sua incrível brasilidade e versatilidade nos palcos. Começou a carreira se apresentando em bares do Rio de Janeiro, principalmente em Madureira, interpretando sambas de Jair do Cavaquinho, Monarco e Argemiro da Portela, entre outros. Já lançou discos como "O mundo é Meu Lugar", de 2005, e "Melhor Assim", de 2010. Algumas de suas canções covers mais conhecidas são "Clube do Samba", "Corra e Olhe o Céu" e "As Rosas Não Falam".

Outra atração muito esperada dessa noite de encerramento da Bienal das Artes é o icônico pagodeiro Edinaldo Delgado, conhecido como Bilão. “Eu trabalho com samba há mais de trinta anos, então nessa noite estamos com um repertório incrível que vai desde Cartola até Zeca Pagodinho, sem deixar de lado nossos trabalhos autorais. O grupo é formado por oito integrantes que vieram de uma mistura de idades e experiências que se complementam no palco. Então queremos fechar com chave de ouro esse evento tão essencial para a nossa cultura, vamos colocar todo mundo para sambar”, garantiu o cantor.

Segundo a coordenadora da Bienal das Artes, Janice Lima, “cerca de artistas, professores de arte, pesquisadores e produtores culturais foram envolvidos na nossa I Bienal das Artes de Belém. O saldo é muito positivo, artistas puderam voltar aos palcos e se apresentar para um grande público, em todos os locais que passamos com o nosso evento. E com certeza isso impulsiona ainda mais novos projetos para arte e cultura em Belém”, ressaltou.

Agende-se

Encerramento da I Bienal das Artes de Belém

Data: 25/09

Hora: a partir das 17h

Local: Aldeia Cabana (Avenida Pedro Miranda)

Programação:

17h – 19h – Cortejo e Apoteose Carnavalesca

19h – 20h – Xaxá e Banda

20h – 21h - Apresentação musical: Tem Mulheres na Roda de Samba

21h – 22h - Apresentação musical: Bilão e Banda

22h – 23h - Apresentação musical: Teresa Cristina