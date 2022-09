Bienal das Artes de Belém apresenta premiados do Festival de Música Brasileira

O show desta sexta-feira (23), na primeira Bienal das Artes de Belém, na Aldeia Cabana David Miguel, agitou o público. Além da apresentação de Johnny Hooker, o público também conheceu o vencedor e os premiados no IV Festival da Música Brasileira. As informações são da Agência Belém.

Os 12 artistas que se classificaram para a final interpretaram canções autorais e disputaram o prêmio "Paulo André Barata" em cinco categorias: melhor música, melhor intérprete, melhor arranjo, melhor letra e aclamação popular. Os prêmios foram entregues pelo prefeito Edmilson Rodrigues.

"Sob o Céu de Nossa Aldeia", de David Amorim e Dudu Neves, levou como a melhor música e recebeu a premiação de R$ 14 mil; o segundo lugar ficou com a canção "Recanto Agreste" e com o prêmio de R$ 12 mil, já a terceira foi "Pra Você Voltar pro Ninho", levando R$ 10 mil. A categoria melhor intérprete ficou com "Recanto Agreste" e a premiação de R$ 6 mil. Já a de melhor arranjo foi vencida pela canção "Sob o Céu de Nossa Aldeia", que conquistou o prêmio de R$ 6 mil. A premiação para melhor letra e aclamação popular ficou com as canções Sob o Céu de Nossa Aldeia e Bacuriteua, respectivamente, que conquistaram R$ 6 mil cada.

Dudu Neves vencedora na categoria "melhor música" destacou a felicidade de vencer a premiação, na primeira Bienal realizada na capital paraense. "É uma grande emoção. Essa parceria com o David Amorim foi fundamental para fazer essa letra, que é bem contemporânea", declarou.