Nazareno Tourinho: Belém ganha primeiro teatro popular na Cidade Velha

A capital paraense recebe hoje, 24, mais um espaço dedicado à cultura. No contexto da Bienal de Artes de Belém, Michel Pinho, secretário da Fundação Cultural do município de Belém (Fumbel) entrega aos belenenses o "Teatro Popular Nazareno Tourinho", localizado no antigo prédio que abrigava o centro cultural do Carmo, na praça do Carmo, na cidade velha. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal Michel explica sobre o funcionamento do teatro, que terá entrada gratuita à população.

Segundo Michel Pinho, o local tem dois andares, com estrutura reversível para um público de 60 pessoas, e contempla uma galeria de artes, tablado e sala multiuso. O teatro inaugura em funcionamento com programação da Bienal de Artes, com os Palhaços Trovadores e o solo do ator Salustiano Vilhena e, também, uma exposição artística: "I’DE – NASÃ, O POVO DAS ÁGUAS", que faz parte do acervo do Museu de Arte de Belém.

"Eu acho que o interessante do espaço é que ele é completamente reversível. Na parte de baixo ele serve pra ter uma galeria, pra ter uma exposição de artes visuais. Tem uma escada no meio do andar e você tem um espaço lado direito e lado esquerdo que pode colocar um tablado, ter peças que possam dialogar com a comunidade. Isso dá uma dinâmica para o espaço e faz com que a gente possa pensar em editais que contemplem as mais diversas manifestações aqui do espaço", declarou.

Os artistas poderão submeter seus projetos para o edital, que será anunciado pela Fumbel, no entanto, Michel adianta que o objetivo do espaço é ter apresentações gratuitas. Fomentar o trabalho dos artistas locais, para que não seja cobrado ingresso.

O secretário de cultura do município destaca a importância de Nazareno Tourinho para o legado do teatro paraense e celebra o primeiro teatro popular sediado na Cidade Velha. "Nazareno Tourinho tem um papel importantíssimo na dramaturgia do estado e da cidade de Belém. Escreveu coisas muito importantes sobre a relação do homem do seu tempo, com a cidade, as lutas sociais, as diferenças sociais, que tanto marcou sua obra. Acho digno a gente pensar num prédio que vai abrigar um teatro popular e ter esse nome", pontuou.

"É o primeiro Teatro que a cidade velha terá. Está aberto a encenações como duos, solo, obras que podem circular para aquela comunidade tão necessitada de eventos culturais como esse. o Teatro é popular pelo fato de não cobrar ingresso, porque você vai ter a manifestação, não só de pássaros, de bois, que lá podem se apresentar. É popular no sentido de que a municipalidade também vai criar editais para que os artistas possam apresentar essas obras, a gente possa remunerá-los, né? Para que as pessoas possam assistir gratuitamente. A gente pensa num espaço gratuito e popular da forma mais ampla possível", destacou reforçando o amplo sentido da palavra popular.

Nazareno Tourinho e seu legado no teatro paraense

Nascido em Belém, no ano de 1934, o Jornalista, dramaturgo e escritor paraense, Nazareno Tourinho construiu uma carreira na comunicação e nas artes. Com mais de 30 obras publicadas, inclusive em outros idiomas, tem entre os principais livros: "Nó de 4 pernas", "Lei é Lei e Está Acabado", "Severa Romana", "O Herói do Seringal", "Fogo Cruel em Lua-de-Mel", "Amor de Louco Nunca é Pouco", "A Greve do Amor", "Pai Antônio", "A Estranha Loucura de Lorena Martinez" e "Uma Caprichosa Manifestação de Espíritos".

Suas peças “Nó de Quatro Pernas” e “Fogo Cruel em Lua-de-Mel”, foram encenadas no Rio de Janeiro e São Paulo por companhias profissionais, dirigidas por grandes nomes da teledramaturgia, como Wolf Maia. Nazareno também foi membro da Academia Paraense de Letras (APL). Além das obras teatrais, Nazareno escreveu diversos livros espíritas, doutrina que seguiu ao longo de sua vida.

Serviço

Evento: Inauguração do Teatro Nazareno Tourinho

Data: sábado, 24/09

Horário: 10h

Local: Teatro Nzareno Tourinho, praça do Carmo, cidade velha.

Mais informações: confira a programação