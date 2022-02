VÍDEO: Repórter é coagida por homens durante reportagem ao vivo Rio

A repórter Branca Andrade, do SBT, foi coagida por dois homens não identificados, supostamente seguranças à paisana de uma estação do BRT quando a reportagem registrava a paralisação do serviço, na manhã de hoje, sexta-feira (25), no Rio de Janeiro. O telejornal do SBT Rio transmitiu ao vivo a abordagem à repórter, que estava sendo intimidada por dois homens , que se posicionaram entre ela e o cinegrafista, de costas para a câmera, enquanto ordenavam que ela parasse a transmissão.

Tremendo de nervosismo e com a voz embargada, Branca seguiu descrevendo ao vivo o assunto da reportagem e alertando sobre a atitude intimidadora dos dois homens, que sugeria que poderiam agredi-la. Ela alertou, durante a transmissão, que os dois homens estavam sem uniforme e sem identificação e passou a questioná-los a respeito.

O cinegrafista deu diversas voltas para tentar focar em Branca, mas os dois homens continuaram circundando e encarando a repórter. "Neste momento estamos tendo a nossa liberdade de expressão cerceada, como você pode ver", disse ela.. "O senhor pode se afastar, por favor? O senhor está atrapalhando o meu trabalho, não é assim que funciona", disse a jornalista ao suposto funcionário, que somente dava ordens, dizendo que ela deveria circular e não poderia ficar parada.

"Eles nem estão uniformizados. Eles são dois funcionários... na verdade se dizem funcionários, porque nem usam uniformes da concessionária. Neste momento a minha imagem não aparece porque as costas deste funcionário, que não foi identificado, aparece. Qual é o nome do senhor para eu procurar na concessionária?", continuou Branca.