Vídeo: Repórter do GloboNews chora ao vivo ao falar de morte de crianças no Rio

A jornalista Narayanna Borges, da GloboNews, não conteve as lágrimas ao fazer a reportagem ao vivo da morte de duas primas, de 4 e de 7 anos, que brincavam na porta de casa quando foram baleadas no Rio de Janeiro. O crime chocou o país.

A repórter ficou com a voz embargada e começou a chorar: “As meninas costumavam brincar juntas, ontem não foi diferente. Elas estavam muito animadas porque no dia 23 de dezembro a Emily comemoraria 5 anos de idade e, pela primeira vez, teria uma festa de aniversário, com tudo que uma criança…”, dizia Narayanna, quando interrompeu a fala e, acrescentou finalizando: “Desculpa... Tudo que uma criança tem direito. O enterro está previsto para hoje, às quatro da tarde”.

Assista:

Hoje a @narayannaborges trouxe o absurdo de 2 crianças que levaram tiros na cabeça enquanto brincavam. E @eulilianribeiro trouxe o desabafo e a reflexão. É o que nos resta, FALAR. pic.twitter.com/LSxeuEVQvw — Cecilia Flesch (@ceciliaflesch) December 5, 2020

No estúdio, a apresentadora Lilian Ribeiro desabafou: “Nara, eu sou mãe de uma menina de quatro anos. Nossas crianças precisam ter direito à infância. E não importa onde elas moram, a cor da pele delas, elas têm esse direito, que deveria ser garantido”.

"A minha pergunta é: até quando a gente vai precisar reportar essas histórias? Até quando a gente vai precisar ouvir esses relatos dramáticos? Até quando a gente vai impedir que as nossas crianças cresçam? São nossas crianças. Duas pequenas brasileiras que tiveram as suas vidas interrompidas”, acrescentou Lilian.