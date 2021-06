VÍDEO: Jornalista Christiane Pelajo surta e abandona estúdio durante gravação

Um vídeo de Christiane Pelajo, nos bastidores da GloboNews em momento de raiva e surto, vazou nesta terça-feira (23). A gravação é de 6 de abril de 2020 e mostram a jornalista muito estressada com os colegas de emissora, por conta de um problema técnico no áudio do estúdio do telejornal. De acordo com o Metrópoles, antes de abandonar o estúdio, ela fala que é “cada vez mais impossível trabalhar” no local.

Naquele dia, a edição do GloboNews passou por um grave problema técnico após a exibição das manchetes e acabou sendo interrompido. Depois de dez minutos, quem voltou para comandar o telejornal foi Leila Sterenberg, nos estúdios do Rio de Janeiro. Pelajo só apareceu depois das 17h e disse que a ausência foi causada por falhas nos estúdios de São Paulo.

No vídeo vazado, a jornalista diz que não está ouvindo nada e ameaça sair do estúdio: “É só aumentar o áudio. Dá pra fazer isso? Estou em voo cego. Na boa. Se tiver sem áudio, vou sair do estúdio”, diz extremamente nervosa. Em outro trecho ela chega a perguntar se alguém está concertando a falha: “Sem áudio, sem retorno de áudio, alguém está tentando consertar isso? Vou sair daqui. Pode botar calhau, o que for, não vou ficar aqui pagando mico”, disse Pelajo e depois abandona o estúdio.

Em nota, a emissora disse que as falhas na Globo não acontecem com frequencia: “Falhas técnicas na Globo são raras, mas acontecem. Algumas mais graves, raríssimas. Estas expõem e constrangem os talentos de vídeo, sobretudo os que estão ao vivo. Foi o que aconteceu então. Apesar do constrangimento, Christiane Pelajo se desculpou à época com os colegas pelo excesso de sua reação. E o episódio foi superado”.