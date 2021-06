VÍDEO: Após ser chamado de ‘lixo’ e ‘porco’, Bonner manda recado a Bolsonaro

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, usou o espaço do noticiário para responder ao ataque feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao jornalismo da Rede Globo. Após insultar a jornalista Laurene Santos, da TV Vanguarda, emissora afiliada, que durante a cobertura de um evento ao qual o presidente se fez presente o questionou por ter chegado ao local sem a máscara de proteção, recebendo como resposta uma sequência de xingamentos à cobertura jornalística da TV, chamando-a de “lixo” e ao noticiário de “porco”. As informações são do portal O Dia.

“Não será com gritos nem com intolerância que um presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa. Esta, ao contrário dele, seguirá cumprindo seu papel com serenidade. À Laurene Santos, a irrestrita solidariedade, da Globo e da TV Vanguarda", afirmou Bonner.

O discurso ganhou apoio de colegas jornalistas, como foi o caso da ex-âncora do Jornal Hoje, Sandra Annenberg, que compartilhou o posicionamento nas suas redes sociais.

Assista: