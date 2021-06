VÍDEO: Projeto misterioso de Bonner mostra bastidores do jornalismo da Globo

Nesta quinta-feira (10), William Bonner, âncora e editor-chefe do “Jornal Nacional”, disse que faria uma declaração importante durante o telejornal. A declaração em questão é o novo projeto da Globo, que vai mostrar os bastidores do jornalismo da emissora.

No encerramento do “JN”, Renata Vasconcellos quase chorou ao falar sobre o trabalho da equipe. "Nós, jornalistas, damos as notícias que nós próprios vivenciamos. Nós somos jornalistas. E nós estamos aqui por você, pelo nosso país, cada um de nós. Essa é a nossa missão. É como a gente pode ajudar", disse, com os olhos cheios de lágrimas.

Campanha mostra o dia a dia de jornalistas longe dos olhos do público. Assista ao filme. pic.twitter.com/P6TwZ8CIu2 — Jornal Nacional (@jornalnacional) June 11, 2021

O projeto busca mostrar que jornalista também “é gente”, exibindo, nos intervalos da programação global, mensagens entre os profissionais do grupo. São telefonemas entre pais e filhos, netos e avós, irmãos e outras pessoas queridas, que serão colocados ao alcance do público.

“Jornalista trabalha firme, mergulha na notícia, pode até passar a ideia de que faz isso com facilidade, sem medo de adoecer”, disse Bonner.