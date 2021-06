‘Cala aboca’, diz Bolsonaro ao ser questionado por uso de máscara

Uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, foi alvo da fúria do presidente Bolsonaro contra a imprensa e contra a lei que obriga a todos o uso de máscara em espaços públicos. Ele mandou a profissional calar a boca ao ser questionado por que não utilizou máscara durante um evento em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (21). As informações foram divulgadas pelo Yahoo Notícias.

Bolsonaro esteve na cidade durante a formatura da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). Ao chegar no local, o presidente causou aglomeração e, conforme relatado pela repórter da emissora, e não utilizou o acessório de proteção, que é obrigatório.

Bolsonaro já chegou a ser multado por não usar o equipamento em São Paulo durante um passeio com motociclistas na capital. O valor da multa foi fixado em R$ 552,71.

A repórter, ao questionar o presidente, ouviu de Bolsonaro: “Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, não use. Agora, tudo o que eu falei sobre covid, infelizmente, para vocês, deu certo”, disse o presidente, referindo-se ao tratamento precoce com remédios sem eficácia.

Até então, o presidente estava de máscara falando com a imprensa. Mas, após a perguntar da repórter, ele retirou o equipamento de segurança e a atacou mais ainda.

“Parem de tocar no assunto. Você quer botar… Me bota agora… Vai botar agora… Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa”, vociferou o presidente.

Diante da reação de Bolsonaro, a repórter tenta fazer outra pergunta, mas é interrompida de forma autoritária.

“Cala a boca. Vocês são canalhas. Fazem um jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajuda em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira. Destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima [sic] órgão de informação”, atacou o presidente, finalizando em seguida a entrevista.