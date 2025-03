'Vale Tudo’ tem novas reflexões temporais, mas o mesmo questionamento: quem matou Odete Roitman?

Nesta segunda-feira (31), estreia ‘Vale Tudo’, a nova novela das nove da TV Globo. A trama é um remake com adaptações temporais da versão original de 1988 e chega para marcar os 60 anos da emissora. O título sugere o desenrolar da história, questionando as relações entre mãe e filha, e conduz o público a debates sobre caráter, ética, honestidade, com enfrentamentos morais e romance.

Escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini, a primeira versão foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Além das reflexões, um dos grandes dramas da história é descobrir quem matou a vilã Odete Roitman, que será interpretada por Débora Bloch. Na primeira versão, Leila (Cassia Kis) cometeu o crime por engano, mas agora, este papel será interpretado por Carolina Dieckmann.

“Eu acho que os debates que ‘Vale Tudo’ traz nessa nova versão vão mostrar que muita coisa não mudou. A gente teve grandes avanços em várias discussões, mas há muita coisa que infelizmente permanece a mesma. Vamos perceber isso ao longo da novela. Estou muito empolgada”, disse Dieckmann.

Para Manuela Dias, um dos principais questionamentos que ocorrerão durante os quase sete meses em que ‘Vale Tudo’ ficará no ar — com previsão de mais de 170 capítulos — é sobre honestidade. “É o tema principal de ‘Vale Tudo’. É possível ser bem-sucedido sendo honesto? Esse é um tema que permeia toda a novela e segue atual. Ser honesto é algo atemporal, porque a ética não muda. É uma questão que continua totalmente pertinente e que precisa ser debatida”, afirmou a escritora.

Manuela Dias também destaca as mudanças nos temas que eram totalmente aceitos em 1988, mas que hoje não são mais permitidos pela sociedade: “Acho que são muitas frentes de adaptação (de tempo), e a tecnologia com certeza é uma delas. Não só isso, mas nossa relação humana e de afeto também. A sociedade mudou muito, como, por exemplo, em questões como o casamento homoafetivo, que não era reconhecido, o trabalho infantil, que não era desmistificado, e o alcoolismo, que não era tratado como uma doença. Heleninha era vista como uma bebum, não como uma doente que precisava de tratamento. Os índices de machismo na novela de 1988 são chocantes, especialmente pela nossa perspectiva atual. Pensar nisso hoje é um absurdo.”

Maria de Fátima (Bella Campos) é filha de Raquel (Taís Araujo) e sonha com uma vida glamourosa, custe o que custar. Entre alguns trambiques, ela mira em Afonso Roitman (Humberto Carrão), namorado de Solange (Alice Wegmann) e filho da poderosa Odete Roitman, dona do Grupo Almeida Roitman. Maria de Fátima tem como aliado o bonitão César (Cauã Reymond).

“Eu não era nascido quando ‘Vale Tudo’ passou, mas é muito bonito ver como essa novela está no coração das pessoas. Acho que ela captou muito bem o momento do Brasil. Eu espero que a gente consiga fazer o mesmo com essa versão”, disse Carrão.

Afonso enfrentará conflitos internos devido à relação conturbada com a mãe. Criado por Celina Junqueira (Malu Galli), Odete vê nele a esperança para os negócios da família, mas Afonso tenta convencê-la a tornar a TCA uma empresa mais justa, inclusiva e ecológica.

“Não tenho dúvidas de que vale a pena ser honesto no Brasil, mas o grande barato de ser ator é que, nos seus personagens, é possível experimentar outras coisas, como, por exemplo, não ser honesto. Mas isso deixamos para as novelas; na vida real, vale a pena ser honesto”, finalizou Carrão.

Afonso, que tem uma forte relação com a namorada Solange, também precisará lidar com o fato de que, para a mãe, ela é uma ameaça. Para Odete, o controle que Solange exerce sobre a vida de Afonso é um problema.

“Essa personagem está trazendo muitas descobertas para mim. Ela é apaixonante, uma mulher que inspira muitas pessoas. No passado, ela já vinha com essa força, e agora ela vem com uma atualização e modernidade. É uma mulher independente, com muitos sonhos e desejos, sempre indo atrás do que quer. Realmente, é uma mulher que, se você não deseja ser, quer ser amiga”, contou Alice Wegmann.

Solange trabalha na Tomorrow, uma das principais agências de conteúdo do país, que tem como dono Renato (João Vicente). Ele divide apartamento com o primo Marco Aurélio (Alexandre Nero), ex-marido de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e pai de Tiago (Pedro Waddington).

"Ele queria ser a Odete (risos). É a Odete de calças. Tem uma admiração incrível por ela, mas quer passar a perna nela, quer o dinheiro dela, embora admire muito a figura dela”, disse Nero.

O personagem de Nero vive grandes conflitos com Heleninha, que é alcoólatra e tenta retomar o controle da sua vida para estar perto do filho. Marco Aurélio não permite que Tiago veja a mãe.

"É uma personagem densa, profunda, com várias camadas. Ela tem uma doença, e acho que 30 anos depois, podemos falar sobre ela como uma pessoa que precisa de tratamento. Ela é grandiosa porque, além da doença, existe uma mulher”, pontuou Paolla.

“Ela está tentando reconstruir a relação com o filho, se apaixonar, ter uma vida familiar, além de enfrentar a doença”, finalizou a atriz.