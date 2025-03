Festa de lançamento de Vale Tudo reúne elenco e direção no Copacabana Palace

Na noite desta quinta-feira (20/03), o Grupo Liberal esteve presente na festa de lançamento do remake de Vale Tudo, novela da TV Globo que estreia no próximo dia 31 de março. O evento ocorreu no Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, um espaço que tem grande significado para a história da trama.

A nova versão do sucesso dos anos 80 é assinada pela autora Manuela Dias e tem direção artística de Paulo Silvestrini. Durante a celebração, ambientações temáticas e detalhes inspirados na história da novela marcaram a decoração. Drinks com nomes alusivos à trama também fizeram parte da experiência dos convidados.

O carnavalesco Milton Cunha comandou uma transmissão ao vivo para os internautas, apresentando os atores e seus personagens e trazendo detalhes da produção para os fãs.

Expectativas

Paulo Silvestrini, diretor artístico, ressaltou que o objetivo da novela é gerar reflexões e discussões sobre temas relevantes. "Eu acho que nunca vale tudo em nada. Há sempre o limite do respeito, o limite do entendimento. Nossa intenção é fazer uma obra relevante, com a qual o povo brasileiro tenha vontade de se conectar", afirmou.

O ator Leandro Firmino, que interpreta Jarbas, também destacou a importância da produção. "Existe uma expectativa muito grande porque Vale Tudo faz parte da dramaturgia brasileira. Meu personagem é um homem comum, motorista de aplicativo, pai de família. A novela ainda não estreou e acredito que tem muita coisa para acontecer", disse.

Quando questionado se "vale tudo" na vida, ele respondeu: "Depende. Vale todo o esforço pela sua família, pelas pessoas que você ama".

Luís Melo, que dará vida ao personagem Bartolomeu, destacou sua relação com a história. "Gosto de falar de personagens com quem tenho uma afinidade muito grande. Ele conduz a vida de uma forma bonita, afetiva, amorosa. A expectativa é enorme, principalmente porque esse personagem foi feito pelo Cláudio Corrêa e Castro, um ator que foi muito importante na minha formação", declarou.

Sobre a expressão "vale tudo", ele comentou: "Acho que as coisas vão acontecendo, mas é preciso se colocar em movimento".

A atriz Ywyzar Tentehar, maranhense e de origem indígena, também compareceu à festa com um visual ousado e que chamou atenção. "Eu poderia ter optado por algo mais natural, como sempre esperam de uma indígena, e tudo bem, eu amo. Mas desta vez quis fugir um pouco disso, trazer algo inusitado, diferente, para mostrar nossa diversidade e que podemos ser e vestir o que quisermos", explicou.

Sobre a expressão "vale tudo", ela afirmou: "Depende. Para nós, indígenas, chegou o momento em que vale tudo para conseguirmos quebrar barreiras e paradigmas".

Sinopse

Vale tudo para vencer na vida? É essa a questão que separa mãe e filha na próxima novela das nove da TV Globo, escrita por Manuela Dias com direção artística de Paulo Silvestrini. Um dos maiores títulos da teledramaturgia brasileira, escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e exibido originalmente em 1988, o folhetim promete conduzir o público a uma jornada emocionante e atual sobre caráter, ética, honestidade, com enfrentamentos morais e romance.

Enquanto Raquel (Taís Araujo), uma mulher batalhadora, típica mãe brasileira, acredita que é possível ganhar a vida com integridade e de forma honesta, sua filha, Maria de Fátima (Bella Campos), se dispõe a fazer qualquer coisa para alcançar o sucesso e abandonar a vida simples que leva em Foz do Iguaçu, no Paraná.