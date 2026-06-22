Vai ter Sessão da Tarde hoje? Confira a programação da Globo nesta segunda-feira

Os telespectadores que costumam acompanhar a Sessão da Tarde precisarão fazer uma pausa nesta segunda-feira (22). A TV Globo não exibirá a tradicional faixa de filmes devido à cobertura especial da Copa do Mundo de 2026.

A mudança na grade ocorre por conta da transmissão da partida entre Argentina e Áustria, válida pelo Mundial. O confronto será exibido pela emissora a partir das 14h, ocupando o horário normalmente reservado para exibição de filmes.

Por que a Sessão da Tarde não será exibida nesta segunda?

Desde o início da Copa do Mundo, a Globo vem promovendo ajustes em sua programação para ampliar a cobertura dos jogos e dos programas relacionados ao torneio. Com partidas acontecendo em diferentes horários ao longo do dia, atrações tradicionais da grade acabam sendo temporariamente retiradas do ar.

A emissora já havia informado que alterações semelhantes poderão ocorrer durante o período do Mundial, especialmente em datas com jogos de grande relevância ou que coincidam com horários de programas da grade regular.

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Quando a Sessão da Tarde volta à programação?

A expectativa é que a Sessão da Tarde retorne gradualmente após o período de maior concentração de partidas da Copa do Mundo. No entanto, novas mudanças ainda podem ocorrer nas próximas semanas, dependendo do calendário da competição e das transmissões previstas pela Globo. Por isso, os telespectadores devem acompanhar diariamente a programação da emissora para verificar possíveis alterações durante o torneio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)