Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Vai ter Sessão da Tarde hoje? Confira a programação da Globo nesta segunda-feira

A Sessão da Tarde é uma das atrações mais tradicionais da televisão brasileira e costuma ocupar as tardes da Globo

Gabrielle Borges
fonte

A "Sessão da Tarde" é tradição na grade da TV Globo (Foto/Reprodução/Globoplay)

Os telespectadores que costumam acompanhar a Sessão da Tarde precisarão fazer uma pausa nesta segunda-feira (22). A TV Globo não exibirá a tradicional faixa de filmes devido à cobertura especial da Copa do Mundo de 2026.

A mudança na grade ocorre por conta da transmissão da partida entre Argentina e Áustria, válida pelo Mundial. O confronto será exibido pela emissora a partir das 14h, ocupando o horário normalmente reservado para exibição de filmes.

Por que a Sessão da Tarde não será exibida nesta segunda?

Desde o início da Copa do Mundo, a Globo vem promovendo ajustes em sua programação para ampliar a cobertura dos jogos e dos programas relacionados ao torneio. Com partidas acontecendo em diferentes horários ao longo do dia, atrações tradicionais da grade acabam sendo temporariamente retiradas do ar.

A emissora já havia informado que alterações semelhantes poderão ocorrer durante o período do Mundial, especialmente em datas com jogos de grande relevância ou que coincidam com horários de programas da grade regular.

VEJA MAIS

image Sessão da Tarde não vai passar esta semana? Veja o motivo da mudança na programação
A "Sessão da Tarde" é tradição na grade da TV Globo desde 1974.


image Vai ter novela hoje? Globo altera programação por causa de Brasil x Haiti na Copa; confira
A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência

Quando a Sessão da Tarde volta à programação?

A expectativa é que a Sessão da Tarde retorne gradualmente após o período de maior concentração de partidas da Copa do Mundo. No entanto, novas mudanças ainda podem ocorrer nas próximas semanas, dependendo do calendário da competição e das transmissões previstas pela Globo. Por isso, os telespectadores devem acompanhar diariamente a programação da emissora para verificar possíveis alterações durante o torneio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje

Copa do Mundo

Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Vai ter novela hoje? Globo altera programação por causa de Brasil x Haiti na Copa; confira

A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência

19.06.26 10h40

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e planeja novos passos na música

Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

09.06.26 8h00

VEM AÍ?

Faustão vai voltar à TV? Filho do apresentador revela planos de retorno após recuperação

Apesar das internações no passado, o apresentador João Silva revelou que o comunicador ainda ama estar ativo nas redes sociais

22.05.26 18h00

REPERCUSSÃO

BBB 26 tem final mais assistida do ano e alcança pico de comentários nas redes

Edição vencida por Ana Paula Renault lidera audiência do ano e registra maior volume de comentários da década

22.04.26 17h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

AFFAIR?

Após ouro no Pan, post de Rebeca Andrade levanta suspeitas de relacionamento

Seguidores da ginasta apontaram relacionamento após foto publicada no domingo de competições, além de resgatarem encontros antigos da dupla

22.06.26 7h49

BBB 21

Ex-funcionário demitido após comentário sobre João Luiz no BBB21 perde processo no TST

A disputa judicial entre um patrocinador do reality um ex-empregado, teve um desfecho após a ação trabalhista movida pelo profissional após a rescisão do contrato de trabalho

22.06.26 8h09

PROGRAMAÇÃO

Padre Fábio de Melo viaja de barco até Cametá e brinca com hit de Titanic: 'O rio do Pará é quente'

Sacerdote compartilhou os bastidores do trajeto terrestre e fluvial até o nordeste paraense, onde se apresenta no São João do Povão

22.06.26 8h48

CELEBRIDADES

Corpo de Oliver Tree é repatriado aos Estados Unidos após morte em acidente de helicóptero

Equipe do cantor também anunciou a criação de uma fundação idealizada pelo próprio artista.

22.06.26 8h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda