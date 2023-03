Tony Ramos chora com homenagens no 'Domingão'

Tony Ramos se emocionou e emocionou o público de casa ao participar do "Linha do Tempo", do "Domingão com Huck", no domingo, 5. O novo quadro trouxe depoimentos de familiares e amigos, passeando pela trajetória de vida e de carreira do ator.

Um dos momentos marcantes na vida de Tony foi o casamento com a esposa Lidiane, em 1969, com quem mantém a união até hoje. Ele se atrasou para a cerimônia na igreja porque estava em uma gravação da novela "Nino, o Italianinho".

"Meu avô, no carro, falou assim: ‘Não se preocupe. Vamos dar mais uma voltinha e o noivo já tá chegando. E foi isso que aconteceu", recordou Lidiane. "Tô, você é uma pessoa muito especial e merece tudo o que conseguiu. Foi com muito esforço, mas a gente estava sempre junto. Eu te amo. Fica com Deus”, disse ela em vídeo gravado que foi exibido no palco do programa.

Tony veio às lágrimas e agradeceu à esposa. “Antes que eu me esqueça, Lidiane: você é o amor da minha vida. Muito obrigado”.

Os filhos do casal, Rodrigo e Andréa, também deram depoimentos. O primeiro recordou a ocasião em que 50 senhoras do Cazaquistão reconheceram o ator na rua, em Paris, e o cercaram. “Hoje quero te falar da gratidão que sinto por vocêm pela doçura e esperança que você sempre olhou o mundo e o ser humano”, elogiou Andréa.

Entre as homenagens dos netos, Gabriela surgiu no palco cantando “Love me Tender”, de Elvis Presley.

Houve um reencontro surpresa com três admiradoras que tiveram a presença de Tony em seus bailes de debutantes, na década de 70. “É uma honra rever você, revivendo nossos 15 anos e ter você como nosso primeiro dançarino, primeira valsa da nossa vida”, disse Terezinha. E Tony dançou novamente com cada uma delas.

Os colegas atores também prestaram depoimentos, como Thiago Fragoso, que viveu Márcio Ayala na versão de 2011 de "O Astro", mesmo papel que Tony fez em 1977, e Mariana Ximenes, com quem contracenou em "Passione". "Você é um dos meus seres humanos favoritos desse mundo", disse a atriz.

Sidney Magal cantou o tema de abertura de "Rainha da Sucata", que também foi estrelado por ele. “Esse homem sempre foi o meu guia de vida. Não é à toa que o Brasil te ama”, disse Sidney.

Ao final, Luciano realizou o desejo de Tony em interpretar um maestro. Ele recebeu baquetas e ficou de frente para os músicos da Orquestra da Maré, onde fez o papel de improviso.“Sem ensaio, nem nada. Só vocês com esse carinho para perdoar a mim”, brincou Tony Ramos.