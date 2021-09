Tiago Leifert nega novo boato sobre seu futuro pós TV Globo

O apresentador Tiago Leifert, de 41 anos, está se preparando para deixar a TV Globo no fim deste ano. Desde que anunciou a decisão de sair da emissora, vários boatos sobre o futuro do jovem talento passaram a circular pela imprensa e nas redes sociais. A mais recente é a de que estaria investindo na carreira de tiktoker.

O apresentador contou nesta quarta-feira (15), em seu Instagram, que ainda não sabe como será seu futuro profissional. “Eu fico muito lisonjeado que alguém ache que, se eu encostar em alguma coisa, vai virar carreira daqui pra frente. Se eu fizer um churrasco domingo vão falar que vou virar churrasqueiro. Não tenho a menor capacidade de ser tiktoker. Amo o TikTok, vou usar lá para jogar videogame, mas vou usar lá do mesmo jeito que uso aqui, meio sem noção”, explicou.

“Mas eu superentendo que exista uma curiosidade para saber o que vai acontecer na minha vida daqui pra frente. Também não sei, ainda não sei. Tenho planos? Devo ter, sei lá. Vou pensar. Lá [no TikTok], vai ser mais videogame, talvez um negocinho de esporte e cultura pop”, adiantou o apresentador.

Leifert contou ainda que vai atender a pedidos e criar uma conta para jogar com fãs. “Em breve a gente pode jogar videogame juntos para nos divertir, já que não vou mais fazer o ‘Zero Um’ mesmo. Quem sabe aqui em casa, quando tiver um tempinho livre, a gente jogue alguma coisa”, finalizou.

Os rumores surgiram após ele criar o perfil MC Laifinho. O apresentador avisou que pretende falar de videogames e dar dicas, mas descartou vídeos de dancinhas. “Não esperem o moleque dançarino”, disse o titular do The Voice Brasil.

No vídeo publicado no TikTok, Leifert aparece sentado em sua cadeira gamer. “Tiago Laifi. Oi, TokTok. Cheguei. E vou usar essa arroba aqui pra falar de videogame, das coisas que eu gosto, principalmente de videogame, cultura gamer, pequenas dicas, vou falar de videogame. Vou me divertir aqui”, começou o comunicador.