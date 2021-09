Tiago Leifert desmente boatos de proposta milionária para ficar na Globo

O apresentador Tiago Leifert, 41, decidiu falar sobre os muitos rumores envolvendo a sua saída da Globo, que vai acontecer no final do ano, mas que foi anunciada recentemente.

“Pessoal: o ‘verdadeiro motivo da saída de Leifert’ é aquele que eu contei na Ana Maria. Qualquer outro é invenção. Pode ser que não dê click e pareça monótono, mas é o meu motivo. É meu. A fonte sou eu, a única possível neste caso. Porque é a minha vida”, começou ele.

O apresentador finaliza com bom humor sobre as muitas especulações que circulam por aí. “A história seria mais saborosa com um grande escândalo envolvendo vaidades e milhões de reais. Eu sei. Também acho. Mas infelizmente vou ficar devendo essa pra vocês”, ironizou ele.

O apresentador então mandou recado para o jornalista que publicou a matéria afirmando que ele “recusou proposta de R$ 2,5 milhões mensais da Globo”. “Bom, eu tinha ido lá no perfil desta pessoa desmentir o absurdo que ele criou alegando ‘fontes’, só que ele apagou meu reply. Estranho né?! Quem não deve, não teme. Então vai ficar aqui pra sempre para sua referência”, disse ele.

“Antes eu achava que você simplesmente era mau jornalista, hoje já acho que você inventa de propósito mesmo porque infelizmente na conjuntura atual da busca pelo click, o crime compensa demais! Tá tudo tão louco que meu desmentido capaz de aumentar a força da sua mentira e te deixar mais famoso! Hoje em dia, desmentir fake news te faz cúmplice da mentira, ao honrá-la com uma resposta que aliás você não pediu, nem me procurou, assassinando mais uma vez algo básico do jornalismo: a checagem do fato”.