Tiago Leifert relembra sucesso de ‘BBB20’ após ganhar placa de Guinness: ‘Vai começar tudo de novo’

A expectativa para a próxima edição do Big Brother Brasil é grande, principalmente porque o último BBB20 foi histórico e rendeu um certificado do Guinness World Records, por ter sido o programa de televisão que recebeu mais votos no mundo - 1.532.944.337 votos online entre os dias 20 e 31 de março do ano passado.

No clima de lançamento do reality show, que começa daqui a duas semanas, Tiago Leifert, apresentador do programa, recordou a conquista do sucesso do ano passado, mostrando aos seguidores o certificado do recorde mundial na tarde desta segunda-feira (11), nos stories do Instagram.

"Só para lembrar a todos que faltam duas semanas para gente começar tudo de novo", escreveu.

O BBB21 começa no próximo dia 25 de janeiro e terá 100 dias a mais que o último programa, terminando no início de maio. A mistura de famosos e anônimos vão permanecer sendo a atração principal do público.

O diretor da ‘casa mais vigiada do Brasil’, Boninho, confirmou que alguns “brothers” já estão em confinamento para entrar na casa.