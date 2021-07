'The Witcher' ganha trailer de segunda temporada na Netflix

A nova temporada de "The Witcher" foi confirmada pela Netflix para o dia 17 de dezembro. O serviço de streaming também divulgou um trailer da segunda temporada.

Durante evento especial para a série, os fãs puderam conferir um pequeno teaser, com pistas do possível monstro que aparecerá na trama, o Leshy. Nos jogos que originaram a série, a entidade é um espírito da floresta que conta com uma cabeça de cervo.