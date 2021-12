The Voice Brasil chega à final da 10ª temporada nesta quinta, 23

Uma noite memorável se aproxima para os cinco talentos que venceram todas as etapas da décima edição do ‘The Voice Brasil’. Nesta quinta, dia 23, Bruno Fernandes, Giuliano Eriston, Gustavo Boná, Gustavo Matias e Hugo Rafael sobem pela última vez ao palco do reality para cantar e conhecer a decisão do público, que elege por votação o campeão da edição.

Para celebrar o momento, Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló também se apresentam, garantindo outros cinco números musicais inéditos no programa. A atração ainda reserva espaço para revisitar momentos marcantes de suas dez temporadas por meio de vídeos especiais comemorativos.

O representante do time de Claudia Leitte, Bruno Fernandes, chamou a atenção de todos por sua voz marcante e pela história de superação na música: antes de entrar no programa, durante a pandemia, ele conseguiu sustento cantando nos transportes públicos do Rio de Janeiro. Para honrar a trajetória que percorreu até esta fase do ‘The Voice’, Bruno pretende mostrar sua essência na grande decisão. “Estou muito feliz e com um sentimento de gratidão muito grande por ter chegado até aqui. Agora, quero mostrar minha verdade nesta final, entregar meu máximo, para que as pessoas se surpreendam”, diz. “Eu sirvo emoção”, define o participante.

Também empenhado em entregar seu melhor nesta última performance, Giuliano Eriston, do Time Teló, lembra com carinho dos altos e baixos na competição. Depois de ser eliminado no Time Lulu, ele teve uma segunda chance ao ser resgatado para o jogo pelo quinto técnico Michel Teló. “De certa forma, chegar aqui foi inesperado para mim. Achava que não me encaixava no perfil de vozes do programa porque, antes do ‘The Voice Brasil’, minha carreira era muito mais de instrumentista que de cantor. Foi uma surpresa a cada etapa, tanto pela aceitação dos técnicos quanto do público”, revela o candidato.

Já Gustavo Boná, do Time Lulu, recebeu muitos elogios pela segurança que demonstrou em suas apresentações. Ele revela o segredo e conta que vai aplicá-lo também nesta quinta: “Eu tento tornar o momento da apresentação o mais leve possível. Na hora, penso somente em conseguir passar ao público a mensagem da música e a minha forma de enxergá-la, além de me divertir”.

Gustavo Matias, finalista do time de Carlinhos Brown, mantém uma estratégia ousada na competição desde sua audição às cegas: escolher canções líricas para cantar no palco do ‘The Voice Brasil’. Ele tem seu repertório como um grande trunfo e vai usá-lo na final. “Vou apostar muito no diferencial do estilo que eu canto. Ele faz parte de quem eu sou. Espero que todos gostem”, detalha.

Do Time IZA, Hugo Rafael traz na bagagem sua vasta experiência de carreira musical, que já foi destacada pelos técnicos como um ponto a seu favor no palco. Ele planeja usar a emoção das músicas que marcaram época para retribuir o carinho que vem recebendo do público ao longo da temporada. “Eu estou muito feliz por estar recebendo de tantas pessoas um reconhecimento tão grande e tão feliz pelo meu trabalho. Me identifico com os grandes clássicos da música. Na final, pretendo seguir buscando esse meu lado, que vem do coração. A emoção também é importante para as pessoas”, justifica.

O ‘The Voice Brasil’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo, apresentação de Tiago Leifert e Andre Marques, com Jeniffer Nascimento nos bastidores.