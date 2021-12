'Amazônia Care' apresenta joias com gemas, metais e produtos sustentáveis

A exposição “Amazônia We Care”, que reúne uma coleção de joias que usa gemas, metais e produtos sustentáveis, pode ser visitada no Espaço São José Liberto, até 9 de janeiro de 2022.

A novidade nessa coleção, realizada pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e o Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama), é que todos os materiais utilizados são certificados, mostrando cada vez mais a responsabilidade diante da atitude criativa para que esses produtos sejam absolutamente éticos e não apenas belos do ponto de vista estético.

“A ideia da exposição ‘Amazonia We Care’ vem justamente da percepção de uma pauta que está sensibilizando todos a respeito da necessidade, do cuidado com nossas reservas naturais, sobretudo a Amazônia, que vem sendo objeto de disputa de projetos de desenvolvimento e a gente precisa refletir de forma mais complexa, então é uma pauta que surge da própria tomada de consciência da sociedade contemporânea. E o Espaço São José Liberto sempre teve esse cuidado, faz parte do conceito de fundação desse espaço, uma plataforma criativa que sempre valorizou tanto a criação e o resgate da memória da cultura, dos saberes tradicionais dos povos originários, assim como sempre desenvolveu pesquisas de valorização e treinamento visando conhecimento para despertar a compreensão do valor da natureza ao redor”, explica a professora Regina Machado, diretora criativa da “Amazônia We Care”.

Regina Machado explica, ainda, que todos os materiais utilizados foram cuidadosamente selecionados do ponto de vista da certificação. Os materiais naturais têm certificação de origem e são fruto, também, da reutilização, como por exemplo a prata. As gemas são certificadas pelo próprio Polo Joalheiro e a universidade vem colaborando no sentido de ajudar a certificar as peças. “Essa certificação de origem também está sendo desenvolvida nessa parceria entre o polo e a universidade. Então, o caminho para o futuro já está sendo trilhado”, afirma.

Jorge Gabriel Costa é designer formado pela Universidade do Estado e optou a borracha para compor as peças que criou exatamente por ter um cunho sustentável. “Escolhi trabalhar com pneu por um ser um material reaproveitável e eu nunca tinha trabalhado com esse material antes, então pesquisei e utilizei o pneu e a prata. Outra coisa que me levou a escolher foi o lado conceitual da coleção, são quatro peças apenas, mas mostrando todo o ciclo da borracha desde sua extração até o art noveau que já é um resultado desse ciclo aqui na nossa região. A borracha usada na minha coleção foi conseguida através de uma outra designer, a Isabela Salles, que faz toda a produção dela com borracha de reaproveitamento, aí, pedi para que ela fizesse a parte que serve de base à prata”, pontua o designer.

Quem também escolheu o látex foi Lídia Abrahim que usou esse material por estar envolvida com a cooperativa Poloprobio e a marca Seringo desde 2017 e, por conta dessa parceria, já realizar experimentos com a utilização do látex para fazer biojoias. Mas a “Amazônia We Care” foi a primeira oportunidade de combinar joias em prata ao látex. “As joias que estou desenvolvendo apresentam um estilo bem geométrico, completamente influenciado pelo riscado dos seringueiros na árvore, e pelo grafismo indígena. As joias são de uma limpeza visual dando todo destaque ao látex”, garante Abrahim.

A coleção “Amazônia We Care” traz 19 peças que utilizam gemas, metais e materiais sustentáveis e reutilizáveis. A exposição é importante porque pode ser considerada um chamado coletivo que dá lugar de fala, de muita responsabilidade, legítimo, aos criativos e designers que vivem na Amazônia, para que possam divulgar para o resto do mundo esses valores tão necessários pra a continuidade de projetos futuros.