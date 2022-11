Temperatura Máxima hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, domingo (13/11)

A TV Globo vai exibir na sessão da "Temperatura Máxima" de hoje, domingo, (13/11), o filme "Karatê Kid", às 12h30, logo após o "Esporte Espetacular". O filme é dirigido por Harald Zwart e estrelado por Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson e Wenwen Han.

VEJA MAIS

Qual é a sinopse do filme "Karatê Kid"?

Após sua mãe ter conseguido um novo emprego, o jovem se muda com ela para Pequim. Ao chegar no local, Dre se encanta por Meiyng e isso causa irritação em Cheng, um garoto da escola que também é apaixonado por ela e resolve dar uma surra no garoto por isso. Para aprender a se defender das humilhações de Cheng, Dre encontra o sr. Han, mestre das artes maciais, que lhe ensina os segredos do kung fu.

Veja o trailer de "Karatê Kid":

Confira curiosidades do filme "Karatê Kid":

As filmagens foram feitas na China durante o período de um ano;

Wenwen Han, que interpreta a violinista Meyng, também toca o instrumento na vida real.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)