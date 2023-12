Temperatura Máxima hoje na Globo: Saiba qual filme vai ao ar neste domingo (10/12)

O filme ‘Tomb Raider- A Origem’ será exibido na programação da rede Globo neste domingo (10/12), às 12h30 (horário de Brasília).

Baseado na série de videogames ‘Tomb Raider’, o longa-metragem narra a história de Lara Croft (Alicia Vikander), que decide ir atrás do pai em uma perigosa jornada.

‘Tomb Raider: A Origem’: sinopse

Lara Croft é a independente filha de um aventureiro excêntrico que desapareceu há anos. Com a esperança de resolver o mistério do sumiço de seu pai, Lara embarca em uma perigosa jornada para seu último destino conhecido - um túmulo lendário em uma ilha mítica que pode estar em algum lugar ao largo da costa do Japão.

]As apostas não podiam ser maiores, pois Lara precisa confiar em sua mente aguda, fé cega e espírito obstinado para se aventurar no desconhecido.

‘Tomb Raider: A Origem’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)