Cineclubes exibem hoje clássicos de filme de júri e do cinema italiano

Um novo espaço para exibição e discussão do cinema abre com o Cineclube Silveira Athias que inicia suas atividades hoje (06) com a exibição do clássico “12 Homens e uma Sentença” (1957) de Sidney Lumet. A proposta do novo cineclube consiste em debater filmes selecionados para avaliações com aspectos cinematográficos e jurídicos, sempre com um convidado do cinema e do Direito. A entrada será franca.

Outro cineclube que também terá exibição será o Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará (SINDMEPA) que apresenta o clássico “Giordano Bruno” (1973) de Giuliano Montaldo, a partir das 19h, na sede do sindicato na Rua Boaventura da Silva, nº 999, entre Generalíssimo Deodoro e 14 de Março. A entrada também é gratuita.

“Giordano Bruno” é uma das principais obras do cinema político italiano dos anos 1970. A película retrata um dos episódios mais polêmicos da história com o julgamento e execução do astrônomo, matemático e filósofo italiano Giordano Bruno (1548-1600). Pensador audaz e independente, ele foi queimado vivo na fogueira da Inquisição em 17 de fevereiro de 1600, na praça de Fores, em Roma.

Já programação do novo Cineclube Silveira Athias será mensal com convidados da área jurídica e cinematográfica. Participarão da sessão de estreia do cineclube o Presidente da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), Marco Antonio Moreira, a promotora de justiça Ana Claudia Pinho e o juiz criminal Márcio Rebello.

O filme “12 Homens e uma Sentença” é um clássico do cinema e mostra a história de um jovem porto-riquenho que é acusado do brutal crime de ter matado o próprio pai. Quando ele vai a julgamento, doze jurados se reúnem para decidir a sentença, levando em conta que o réu deve ser considerado inocente até que se prove o contrário. Onze dos jurados têm plena certeza de que ele é culpado, e votam pela condenação, mas um jurado acha que é melhor investigar mais para que a sentença seja correta. Para isso ele terá que enfrentar diferentes interpretações dos fatos, e a má vontade dos outros jurados, que só querem ir logo para suas casas.

“Surgiu como uma proposta para o pessoal do Espaço Cultural Silveira Athias, que logo abraçaram a ideia. Acho que o cinema tem múltiplas interpretações, e às vezes alguns filmes cadecem de termos um entendimento técnico, vivemos uma crise do conhecimento que parece que todo mundo sabe tudo, mas não é assim. Quando passa um filme vinculado ao direito, à sociologia, à filosofia é bom ter alguém perto para falar sobre esses temas”, avalia Marco Antônio Moreira.

“O Jorge Alex do Escritório Silveira Athias deu sugestões e veio essa ideia do cineclube sempre com temas vinculados ao direito. Para que eu esteja sempre ali junto conversando sobre o aspecto cinematográfico, e sempre ter convidados do Direito para discutir a questão técnica. Jorge é um advogado de renome na cidade. Sempre vão ter convidados de acordo com a história do filme. E o cineclube já começa com o ‘12 Homens e uma Sentença’ que é um clássico do cinema, um belíssimo filme”, complementa Marco.

Cineclube Silveira Athias

Filme: “12 Homens e uma Sentença” (1957) de Sidney Lumet

Endereço: Espaço Cultural Silveira Athias

(Av. Alcindo Cacela, 1858 - Entre Magalhães Barata e Gentil Bittencourt)

Data: Dia 06/12/23

Horário: 19h

Entrada gratuita

Cineclube SINDMEPA

Filme: “Giordano Bruno”

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 999 (entre Generalíssimo Deodoro e 14 de Março)

Data: 06/12/23

Horário: 19h

Entrada gratuita