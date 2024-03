Temperatura Máxima hoje na Globo: Saiba o filme que vai ao ar neste domingo (17)

O clássico de ação ‘Velozes e Furiosos 8’ será exibido na programação da Rede Globo neste domingo (17/03), às 13h40 (horário de Brasília), após a série ‘Magnum PI’. Protagonizado por Vin Diesel, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez, o longa acompanha o retorno das aventuras do passado nas vidas de Dom e Letty.

‘Velozes e Furiosos 8’: sinopse

Depois da aposentadoria de Brian e Mia, Dom e Letty aproveitam a lua de mel e levam uma vida pacata e normal. Mas a adrenalina do passado volta com tudo quando uma mulher misteriosa obriga Dom a retornar ao mundo do crime e da velocidade.

‘Velozes e Furiosos 8’: trailer

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)