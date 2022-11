Tela Quente: veja qual filme vai passar na Globo hoje, segunda-feira, 28 de novembro (28/11)

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (28/11), às 22h25, o filme “Queen & Slim - Os Perseguidos” (2019), dirigido por Melina Matsoukas e estrelado por Bokeem Woodbine, Chloë Sevigny, Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Flea e Indya Moore. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Queen & Slim - Os Perseguidos"?

Durante o primeiro encontro, os jovens negros Queen e Slim são parados por uma pequena infração de trânsito. Quando o policial que realiza o interrogatório tem uma atitude agressiva, Slim acaba matando o homem para se proteger. Com medo do que possa acontecer, os dois resolvem fugir e o caso se torna viral nas redes sociais, os tornando um grande símbolo de resistência no país.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "Queen & Slim - Os Perseguidos"

Segundo Lena Waithe, roteirista do longa, as visões de mundo divergentes entre os protagonistas Queen e Slim foram baseadas nas diferenças entre os ativistas Martin Luther King Jr. e Malcolm X.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)