Tela Quente: Saiba qual filme vai ser transmitido nesta segunda-feira (25/03)

O filme "Cabras da Peste" é o escolhido para animar as telinhas da TV Globo nesta segunda-feira (25/03), às 23h35 (horário de Brasília), após o Big Brother Brasil 2024. Clássico brasileiro, o longa-metragem acompanha a jornada de Bruceuilis (Edmilson Filho) e Trindade (Matheus Nachtergaele) na busca pela cabra perdida Celestina.

‘Cabras da Peste’: sinopse

Bruceuilis, um policial do interior do Ceará, viaja até São Paulo para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio de sua cidade. Na capital paulista, ele encontra Trindade, um escrivão da polícia que decide sair do marasmo de seu trabalho e ajudá-lo na aventura, mesmo não sendo sua especialidade.

‘Cabras da Peste: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)