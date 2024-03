Aline Aguiar apresenta o 'Jornal Nacional' de cachos e ganha elogios do público

No último domingo, 10, internautas ainda comentavam sobre a apresentação de Aline Aguiar no "Jornal Nacional". A jornalista mineira foi a âncora da edição mais recente do noticiário, ao lado de César Tralli, e chamou atenção do público por conta de seu figurino e cachos. Muitos telespectadores elogiaram a apresentadora pela sua elegância e representatividade.

"Me representa muito", escreveu uma pessoa. "Aline é uma inspiração de que podemos chegar aonde a gente quiser", comentou outra internauta. "Que elegância! Que orgulho termos profissionais incríveis como você", pontuou um rapaz na foto postada por Aline no Instagram em que ela aparece ao lado de César na bancada do jornal.