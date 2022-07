Tela Quente hoje: o que vai passar segunda, 04 de julho (04/07), é o filme ‘Alerta Vermelho’

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (04/07), às 22h35, o filme de ação, drama e suspense sul coreano “Alerta Vermelho” (2019), dirigido por Byung-seo Kim e Hae-Jun Lee e estrelado por Lee Byung-Hun, Jung-woo Ha e Hye-jin Jeon. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme ‘Alerta Vermelho’?

A montanha de Beakdu está em pânico, depois que um vulcão entra em erupção. Mas o pior ainda está por vir, segundo o geólogo Robert Kang (Ma Dong-soo), que prevê ainda mais erupções, com riscos de a península coreana ser completamente destruída. Para prevenir o desastre, profissionais da Coréia do Sul e do Norte unem forças em uma missão.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme ‘Alerta Vermelho’

Sucesso de bilheteria quando foi lançado na Coreia do Sul em 2019, “Alerta Vermelho” estreou no topo das bilheterias na época e arrecadou cerca de U$18,2 milhões em seu primeiro fim de semana nos cinemas locais.