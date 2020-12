Tela Quente exibe o premiado 'Bohemian Rhapsody' nesta segunda-feira, 14

Mais uma estreia aguardada na TV aberta irá ao ar no 'Tela Quente' desta segunda-feira (14). 'Bohemian Rhapsody' conta a intensa trajetória de vida de Freddie Mercury, vocalista da banda de rock britânica Queen. Grande sucesso de bilheteria, o longa é estrelado por Rami Malek, vencedor do Oscar na categoria Melhor Ator pela interpretação impecável de um dos maiores ídolos de todos os tempos.

Com direção de Bryan Singer, o filme concentra-se em um período de quinze anos, desde a formação original do Queen até a apresentação da banda no evento Live Aid, em 1985, seis anos antes da morte de Mercury. No drama biográfico, Freddie Mercury (Rami Malek) e seus companheiros Brian May (Gwilyn Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) e John Deacon (Joseph Mazzello) mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda, durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, o grupo precisa enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. O elenco conta também com Allen Leech, como Paul Prenter, gerente pessoal de Mercury, e Lucy Boynton no papel de Mary Austin, primeiro amor do cantor e sua grande companheira ao longo da vida.

Além do Oscar na categoria Melhor Ator, o filme também venceu a premiação como Melhor Edição, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som, e foi indicado como Melhor Filme. No Globo de Outro, venceu na categoria Melhor Filme – Drama, e Rami Malek venceu novamente como Melhor Ator em Filme - Drama.

Entre as muitas curiosidades em torno de 'Bohemian Rhapsody', um álbum oficial da trilha sonora, contendo vários sucessos do Queen e 11 gravações inéditas, entre elas cinco faixas do show no festival Live Aid, nunca antes lançado em formato de áudio, foi lançado em 2018, mesmo ano de lançamento do longa. 'Tela Quente' é exibido após 'A Força do Querer'.