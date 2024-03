Tela Quente: Confira o filme que vai ao ar nesta segunda-feira (11/03)

O telefilme brasileiro ‘Só no Sertão’ será exibido pela primeira vez na TV Globo nesta segunda-feira (11/03), às 23h35 (horário de Brasília), após o Big Brother Brasil 2024.

Produzido pela Ceará Filmes, o filme de comédia explora a história da família Silva, mergulhando na vida da comunidade local, destacando elementos regionais, sabores autênticos da região nordestina.

‘Só no Sertão’: sinopse

Após o povo de Itajubá Mirim fazer protestos alegando que o prefeito Batista está envolvido em uma extração ilegal de ouro, o mesmo decide abafar o caso e viajar pra relaxar no Peru. Com o caos da fuga acabam esquecendo a jovem e perspicaz Mel, que se vê sozinha e acaba desfrutando de sua inesperada liberdade.

Determinada a proteger o segredo valioso de seu avô, ela engana os trapaças atrás do avô para fugirem dali. Enquanto isso, a família de Mel percebe a furada que entrou ao chegar ao destino e ver que tudo era artimanha de Batista. No confronto repleto de reviravoltas, segredos são revelados e alianças são testadas. Determinada a desvendar o mistério do cofre, Mel se depara com a verdade sobre sua família e o tesouro guardado.

‘Só no Sertão’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)