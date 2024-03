Daniel Rangel encara novo desafio na TV como Guto em ‘Família é Tudo’

Após atuar em "Amor Perfeito" no ano passado como o determinado advogado Júlio, o ator Daniel Rangel, de 28 anos, voltou às telas da Globo, agora com um desafio completamente diferente em "Família é Tudo", que estreou na emissora no último dia 4 de março. Nesta trama, criada por Daniel Ortiz, Daniel interpreta Guto, um estagiário tímido da gravadora Mancini Music, que se apaixona pela guatemalteca Lupita (Daphne Bozaski), mas a moça, a princípio, só vai ter olhos para Júpiter (Thiago Martins), um dos protagonistas. Guto terá que se superar para vencer a timidez e conquistar o coração da amada.

Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, o ator afirmou que estava muito empolgado em dar vida a um personagem tão distinto de seus papéis anteriores."Acho que a maior mudança foi em relação ao como o personagem se expressa, como ele se comporta no mundo. Enquanto Júlio era um advogado ativo e com uma dicção firme, Guto é um jovem inseguro e virgem, ainda se descobrindo no mundo profissional e amoroso", explicou Daniel Rangel.

Antes de entrar em cena, quando soube que iria fazer um personagem, Daniel começou uma preparação intensa para o papel, incluindo mudanças visuais - como deixar o cabelo crescer - e estudo de referências. Além de usar roupas consideradas mais "confortáveis e largadas" para dar um ar de nerd ao personagem. "É um desafio fazer com que a gagueira e a crise de ansiedade sejam tão verdadeiras", afirmou. Isso porque, Guto quando tenta expressar seus sentimentos ao -futuro- par romântico, sente-se inseguro e acaba nunca se declarando.

Guto, segundo Daniel, é um personagem cheio de nuances e mistérios também. "Ele tem dificuldade para expressar seus sentimentos, especialmente para Lupita", explicou o ator, referindo-se ao romance entre seu personagem e a de Bozaski. Logo nos primeiros capítulos, o público pode acompanhar o "amor à primeira foto" que Guto sentiu ao vê-la.

Se Guto e Lupita ficarão juntos ou não, apenas os restantes 173 capítulos restantes da trama poderão dizer. Mas, Daniel já adianta que o personagem tem diversas possibilidades de envolvimento. "O público pode esperar de tudo. Guto pode ir para vários lados, desde situações cômicas até questões mais séries, como sua virgindade e seus sentimentos por Lupita", acrescentou Daniel Rangel.

Rangel revelou que Guto pertence ao núcleo cômico da novela, e por isso, precisou buscar inspirações para o papel em séries e outros personagens que marcaram a TV, como, por exemplo, o seriado "The Office" e o ator Murilo Benício, conhecido por seu papel em "Pé na Jaca". "Não tem como não citar ele [Murilo], que é um ator absoluto para mim, fantástico. Quero muito poder um dia trabalhar com ele, fazendo pai e filho. Ele é uma referência para mim, que sempre estar no meu radar. Assisto tudo o que ele faz", declarou.

Com a estreia da novela, Daniel expressou sua satisfação com a recepção positiva do público, que elogiou sua transformação e entrega ao papel. Recentemente, ele visualizou a interação de uma fã no antigo Twitter, o atual "X", onde ela diz não ter reconhecido o ator, elogiando sua transformação e entrega ao papel. "Fiquei muio feliz com a reação das pessoas. Essa foi a intenção do personagem desde o início, fazer uma construção diferente", disse.

O ator também torce pela identificação dos telespectadores ao longo dos meses de exibição da novela com Guto. "O público pode esperar um personagem fofo. Estou torcendo muito para que o público se apague mesmo e que torçam para que ele tenha uma trajetória, algum caminho ele vai seguir, só não sabemos o que esperar", complementou Daniel Rangel.

Sobre a novela

O enredo de "Família é Tudo" mostra a tentativa dos netos de Frida (Arlete Salles), os irmãos Vênus (Nathalia Dill), Electra (Juliana Paiva), Andrômeda (Ramille), Júpiter e Plutão (Isacque Lopes), de reerguer os negócios da família. A união se dá justamente quando a empresária morre e deixa em seu testamento que eles devem trabalhar juntos na gravadora e, caso isso não aconteça, todo seu dinheiro vai para o sobrinho e vilão, Hans (Raphael Logam), filho de sua irmã gêmea Catarina, também interpretada por Arlete.

Trajetória

Natural da cidade de Campos dos Goytacazes, Daniel Rangel, mudou-se para o Rio de Janeiro em 2013 aos 17 anos, para iniciar seus estudos de atuação na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), onde se formou como ator dois anos depois. Na época, ele realizou uma rápida participação na novela "Totalmente Demais", da Globo.

Em 2016, começou sua carreira profissional no cinema, na TV e no teatro. Depois, fez uma também rápida participação na novela "Êta Mundo Bom" e, em seguida, sua estreia no cinema, interpretando Guilherme no longa-metragem "Fala Comigo".

Rangel já ganhou destaque interpretando o príncipe mimado e invejoso Dom Miguel de Portugal, irmão de Dom Pedro (Caio Castro), na novela das seis "Novo Mundo". Em 2018, renovou com a Rede Globo e integrou no elenco principal de Malhação: Vidas Brasileiras, interpretando o protagonista Alex, onde acabou fazendo par romântico com a atriz Alice Milagres. O ator não parou mais, gravou filmes, séries e novelas, como "Salve se Quem Puder", "Amor Perfeito" e agora está no ar com “Família é Tudo”.