Paraense assina figurino de filme “Só no Sertão”, da Tela Quente desta segunda (11)

Nesta segunda-feira (11), o filme “Só no Sertão” faz a sua estreia. Produzido pela TV Verdes Mares, afiliada à Globo no Nordeste, a comédia é ambientada em paisagens que refletem as belezas cearenses.

A figurinista Mayara Progene deu a sua contribuição no filme. Formada no Pará, a profissional desbrava o Brasil em projetos audiovisuais. Ela já trabalhou no curta-metragem Gêmeos, da Netflix, 200 anos de independência, da Globo, Tá Roxeda, Globo Filmes, dentre outros. Agora ela está rodando o interior do Maranhão na gravação de “Babaçu Love”, com Whindersson Nunes e das cantoras Mara Pavanelly e Solange Almeida.

“Eu me sinto muito feliz de poder assinar projetos e ter a liberdade de criar narrativas através de roupas, colocar toda a minha bagagem cultural de mulher nortista e todo meu conhecimento em prática, liderando equipes de caracterização. Além de pessoalmente ser um privilégio viver do meu sonho, pois desde pequena tive paixão por cinema e teatro e poder ver meu nome nos créditos de um filme é um grande privilégio”, disse Mayara.

Em “Só no Sertão”, a profissional trabalhou com o figurino de todos personagens, que foram em média 23 atores.

O telefilme tem aproximadamente 38 minutos de duração, e foi Inspirado por clássicos como “Esqueceram de Mim”, “Lisbela e o Prisioneiro” e “Auto da Compadecida”. Na história, uma família no interior do Ceará decide viajar na calada da noite após o prefeito da cidade, que é o patriarca da família, ser apontado como suspeito de extração ilegal de ouro. Na correria, a filha mais nova é deixada para trás.

“Um dos meus maiores desafios nessa produção foi conciliar a rotina de gravação com a minha recuperação, pois eu havia acabado de voltar de uma internação por infecção renal. Sai do hospital direto para o set de filmagens. Então, tive muito apoio da equipe de produção do filme e parceiros de camarim, como meu assistente Pedro Mateus. Esse projeto tem meu carinho especial pois significou um equilíbrio entre corpo e mente. Agradeço toda a equipe do filme, os produtores Paulo Wom, Iara Ribeiro e Lucas Arruda e Ana Carolina Sousa por confirmarem um projeto global nas minhas mãos.”, pontua a paraense.

No geral, foram 20 dias de gravação intensas e muito desafiadores, pois o clima de Beberibe (CE), é bem quente e isso dificulta as trocas de figurino, mas no geral foi um set bem tranquilo”, acrescenta.

Diante de tantas características geográficas e do próprio clima do Nordeste é necessário um figurino que case com esses pontos e mostra o que há de melhor no local. “Com toda certeza acessórios estão presentes nas minhas produções, são minha marca registrada. Acessórios com pedraria e gemas naturais. Nos filmes que assino você sempre vai notar riqueza de detalhes em brincos, colares e pulseiras”, explica Mayara.

“Eu amo trabalhar com cinema e audiovisual, sinto na verdade como se minha vida fosse um filme (risos) e o que mais gosto é poder conhecer pessoas de todos os lugares e trabalhar com tantos artistas que admiro”, finaliza a paraense.