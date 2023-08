‘Costumo dizer que o Joel foi escrito para mim’, diz Waldo Piano sobre personagem em ‘Vai na Fé’

A novela “Vai na Fé”, da TV Globo, terminou com uma enxurrada de comentários positivos. No elenco, o paraense Waldo Piano colhe os frutos da produção. Ele interpretou o Joel, que era um motorista de aplicativo boa praça. Ele fazia parte da trama evangélica e ganhou bastante destaque, inclusive, a protagonista Sol, personagem de Sharon Menezzes, era desse mesmo núcleo e deu vida a uma evangélica sem estereótipos ou caricaturas. Assim como o Joel, que teve momentos dentro da igreja, mas também lidava com problemas no dia a dia, como qualquer pessoa comum, os personagens se aproximaram dos telespectadores.

“Costumo dizer que o Joel foi escrito para mim, era para ser meu de qualquer jeito porque muito da minha vivência real pude expressar nele. Rosane Svartman, nossa mega autora, sempre escreve personagens muito humanos, muito do cotidiano. Não há quem não conheça alguém ou não tenha um parente igual a cada personagem. Com o núcleo evangélico não foi diferente. Viver um evangélico genuíno, com respeito, mostrando que no dia a dia são pessoas iguais às outras tanto no convívio como no trabalho, nos acertos e nos erros, onde o objetivo de congregarem é buscar ser uma pessoa melhor, estar perto de Deus e em comunhão com todos”, pontua.

“Quando esse público assiste e consegue se ver na novela, não tem como não se sentir homenageado e bem representado. Eu vivi o Joel com esse intuito, de que muitos homens evangélicos, pais, bons vizinhos e bons filhos se vissem ali, tanto na igreja como no cotidiano. O retorno foi maravilhoso. Muitos elogios e incentivo de todos para que o Joel vencesse e fizesse jus a pessoa boa e pura que era. O melhor retorno disso é hoje as pessoas me pararem e aconselharem sobre minhas ações e postura como se realmente eu fosse o Joel. A torcida em relação a paixão dele pela Bruna. A ajuda demasiada que às vezes se tornava problema e principalmente, sua relação com a mãe, tentando fazê-lo se impor diante das fofocas e confusões em que ela se metia. Isso é simplesmente surreal, é o melhor retorno que eu poderia ter dessa personagem mais que especial e que me marcou como o meu primeiro em uma novela, e nessa explosão que foi Vai na Fé”, acrescenta.

A novela ganhou bastante destaque nas redes sociais, seja individualmente, por conta de um personagem ou alguma cena marcante que virava tema. Ao longo de sete meses, a abordagens de assuntos do cotidiano fizeram o público e a trama se amarrarem em uma grande conexão.

Joel viveu um amor oculto por um longo tempo, até se declarar para Bruna (Carla Cristina Cardoso). Porém, precisou disputar o amor da amada com Jairo (Lucas Oradovschi), que levou a melhor.

“Foi a melhor experiência da minha vida artística até então. Me sinto realizado pelo Joel, que foi um presente para mim. Saio dessa produção com o sentimento de dever cumprido com a obra e comigo mesmo como ator. Estar em uma novela com um personagem fixo nos desafia a realmente mostrar a que viemos, e esse é o desafio mais gostoso que um ator pode encarar. Principalmente um ator nortista que vai ao Rio de Janeiro buscando seu lugar ao sol e tem a benção de estar numa novela como ‘Vai na Fé’, é tudo. Muito aprendizado, amadurecimento profissional, contatos incríveis, parcerias e amizades pra vida. A palavra é gratidão, a Deus, família, amigos, ao público, fãs, a Globo e a todos os envolvidos nessa fase linda da minha história artística”, finaliza o ator.