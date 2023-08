Teaser divertido de 'Chucky’ marca divulgação de 3ª temporada; veja

O primeiro teaser da 3ª temporada da série ‘Chucky’, que dá continuidade à franquia clássica ‘Brinquedo Assassino‘, foi liberado no Twitter do canal SYFY. No vídeo, o boneco concede entrevista a alguns jornalistas, revelando que o novo ciclo tem estreia marcada para o dia 4 de outubro e que irá “detonar a DC”.

As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis no Star+.

VEJA MAIS

No elenco tem Brad Dourif como a voz de Chucky, Jennifer Tilly como a icônica e psicótica Tiffany, Zackary Arthur como Jake Wheeler, Björgvin Arnarson como Devon Evans, Alyvia Alyn Lind como Lexy Cross, Alex Vincent como Andy Barclay, Christine Elise como Kyle, Fiona Dourif como Nica, Barbara Alyn Woods como a Prefeita Michelle Cross e Devon Sawa como um novo personagem.