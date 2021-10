Nova série "Chucky" traz a volta do vilão mais aterrorizante e icônico da TV

O Brinquedo Assassino mais famoso chega na plataforma Star+ hoje (27) com a estreia exclusiva de Chucky, nova série inspirada na icônica franquia cinematográfica de terror de mesmo nome. A produção é desenvolvida, escrita e produzida por Don Mancini, criador da saga Chucky. Chucky é um dos vilões mais aterrorizantes e icônicos da telona. O boneco ruivo possuído pela alma do serial killer Charles Lee Ray entrou na cultura pop em 1988 com a estreia de Brinquedo Assassino. A partir daí, a franquia teve seis sequências, todas escritas por Mancini.

A série conta com 8 episódios de 1 hora e foi desenvolvida, escrita e produzida por Don Mancini, criador da saga Chucky. A nova história se passa em uma tranquila cidade americana, onde o adolescente Jake Wheeler (Zachary Arthur) descobre um boneco antigo de Good Guy em uma venda de garagem. A partir de então, a vida no agradável subúrbio se transforma em um inferno, quando uma onda de assassinatos arrepiantes começam a revelar os segredos mais profundos e sombrios de todos. Enquanto Chucky (Brad Dourif) desencadeia o caos, rostos familiares de seu passado retornam e ameaçam revelar suas origens obscuras como um menino aparentemente comum que, de alguma forma, tornou-se o lendário boneco assassino. Completam o elenco da série Björgvin Arnarson (Devon), Alyvia Alyn Lind (Lexy), Teo Briones (Junior), Devon Sawas (Logan), Jennifer Tilly (Tiffany Valentine), Fiona Dourif (Nica/ Charles jovem) e Christine Elise McCarthy (Kyle).