Tadeu Schmidt foi convidado oficialmente para ser apresentador do BBB22

Após a surpreendente saída de Tiago Leifert da Rede Globo, muitos foram os questionamentos de quem ficaria no lugar do apresentador na vigésima segunda edição do Big Brother Brasil. Nomes como Ana Clara, Marcos Mion e Fernanda Gentil foram citados pelos internautas, mas, Tadeu Schmidt foi quem recebeu o convite oficial dos executivos da emissora.

De acordo com informações, o jornalista, que atualmente integra a grade do Fantástico, recebeu o convite dos executivos durante o final de semana. Ele assumiria o formato já em janeiro de 2022 e deixaria o Fantástico no final do ano.

Schimidt, no entanto, pediu um tempo para analisar a proposta e dar uma resposta oficial. Para amigos, ele relatou ter medo de sair da sua zona de conforto e entrar em um projeto que exige tamanha exposição.

Caso a Globo bata o martelo e coloque Tadeu Schmidt no cargo, o programa irá manter a tradição de um jornalista como apresentador. Até agora, nenhuma informação foi confirmada e o novo comandante do reality segue sendo especulado pelos internautas.

Inscrições

Novas inscrições para a edição do programa serão reabertas novamente nesta segunda-feira, 13. O alerta foi dado na véspera por Boninho. O diretor do BBB gravou um vídeo e publicou no perfil dele no Instagram.

Serão 20 mil novas inscrições para o reality show da TV Globo a partir desta segunda. No fim de agosto, Boninho já havia dado o spoiler. "Vai rolar de uma vez só, daqui a, sei lá, no máximo 10 dias, 15 dias. O que você tem que fazer? Se preparar, já faz seu vídeo, deixa tudo armado porque, quem completa, tira o outro", disse na época.

A vencedora da última edição foi a paraibana Juliette Freire, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão. "Se prepara!! Última chance. Segunda 13 de setembro", escreveu Boninho na legenda da imagem no Instagram.