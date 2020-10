Silvio Santos está fora do próximo Teleton. Família participa

Pode-se afirmar que Silvio Santos está fora próximo “Teleton”, maratona que arrecada recursos para as obras da AACD, marcada para 7 de novembro.

A presença dele no palco já estava inteiramente descartada, por pertencer ao grupo de risco da Covid-19.

Sobrou então a expectativa sobre uma “live”, que ninguém também confirma a sua realização.

De qualquer forma, foi feito, ainda, um pedido para que o dono do SBT gravasse uma mensagem para a campanha. Sem resposta até o momento.

Mais preocupado com a sua saúde e prestes a completar 90 anos, tudo indica que SS, uma vez mais, ficará de fora do programa.

Já as suas filhas – Patrícia, Rebeca e Silvia, e o neto, Tiago, estão confirmados.

O “Combate ao Capacitismo”, preconceito contra pessoas com alguma deficiência, será o tema do “Teleton 2020”.

Por causa da pandemia e a necessidade do distanciamento, as plataformas digitais terão uma importância ainda maior, este ano, no processo de arrecadação de fundos para as obras da AACD.