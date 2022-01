Saiba qual filme da Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (07/01)

Nesta sexta-feira (7), a Sessão da Tarde exibirá logo após "O Cravo e a Rosa", às 15h20, a comédia brasileira "É Fada", dirigida por Cris D'Amato e estrelada por Kéfera Buchmann, Klara Castanho e Bruna Griphão, confira a sinopse.

Sinopse

A fada tagarela e atrapalhada Geraldine recebe a missão de ajudar a jovem Júlia a lidar com a sua vida social e amorosa após trocar de colégio e ter dificuldade para fazer novos amigos. Veja o trailer:

Curiosidades

O longa foi um sucesso de bilheteria no Brasil e teve inspiração no livro "Uma Fada Veio Me Visitar", de Thalita Rebouças.