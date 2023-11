Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (09)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (09/11), às 15h25, o filme "O Exótico Hotel Marigold", dirigido por John Madden e interpretado por Judi Dench, Tom Wilkinson, Maggie Smith, entre outros.

Qual é a sinopse do filme "O Exótico Hotel Marigold"?

No filme “O Exótico Hotel Marigold”, os aposentados Muriel (Maggie Smith), Douglas (Bill Nighy), Evelyn (Judi Dench), Graham (Tom Wilkinson) e mais três amigos decidem aproveitar a aposentadoria em um espaço diferente: a Índia. Maravilhados com o país que possui lugares exóticos e com imagens do recém restaurado Hotel Marigold, o grupo parte para lá sem pestanejar e são recepcionados por Sonny (Dev Patel), um jovem sonhador. O único detalhe é que nada era muito bem como parecia ser, mas tudo o que eles viverão irá mudar para sempre o futuro de todos.

Veja o trailer do filme "O Exótico Hotel Marigold"

Informações do filme

Título original: The Best Exotic Marigold Hotel

Duração: 2h05min

Classificação: 10 anos

Gênero: Comédia, Drama

Nacionalidade: Britânica

Lançamento: 11 de maio de 2012

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Mirelly Pires)