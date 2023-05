Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (15/05), às 15h50, o filme "Minha Mãe É Uma Peça - O Filme", dirigido por André Pellenz e interpretado por Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, Ingrid Guimarães, Samanha Schmutz, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Minha Mãe è Uma Peça", Dona Hermínia, mãe de Juliano e Marcelina, é uma mulher de meia-idade e divorciada do marido. Mesmo já adultos, ela é daquelas mães que não largam do pé dos filhos, sem se dar conta de que eles sabem se virar sozinhos. Após descobrir que os filhos acham ela uma chata, ela sai de casa, sem avisa-los, e decide passar uns dias na casa da querida tia Zélia, com quem desabafa sobre a vida e lembrar dos bons tempos do passado.

Veja o trailer de “Minha Mãe É Uma Peça - O Filme”

Título original: Minha Mãe É uma Peça - O Filme

Classificação: 12 anos

Duração: 1h25min

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 21 de junho de 2013

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)