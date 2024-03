Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (5)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (05/03), às 15h25, o filme "Space Jam: Um Novo Legado", dirigido por Malcolm D. Lee e interpretado por Cedric Joe, Don Cheadle, Lebron James e Sonequa Martin-Green. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O filho de LeBron James, consagrado jogador dos Los Angeles Lakers, é sequestrado pela inteligência artificial AI G (Dom Cheadle) para uma realidade paralela onde apenas personagens de desenho animado da Warner Bros. vivem. A lenda do basquete precisa vencer uma partida épica contra as versões digitais das maiores estrelas do NBA e da WNBA e, para isso, conta com a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny e outras figuras famosas dos Looney Tunes.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Space Jam: A New Legacy

Classificação: Livre

Duração: 1h56min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Família

Lançamento: 2021