Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (30)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (30/01), às 15h25, o filme "Turma da Mônica: Lições", dirigido por Daniel Rezende e interpretado por Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e Gabriel Moreira. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Em sequência ao filme "Turma da Mônica - Laços", "Lições" apresenta o verdadeiro sentido de amizade para o quarteto da rua do Limoeiro. Mônica (Giulia Benite) se separa de Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) após mudar de escola. Os pais dos quatro amigos acham que as crianças estão gastando muito tempo juntas e que isso irá prejudicá-las em suas responsabilidades, por isso a "dona da rua" passa a estudar em outro local. O quarteto não aceita a distância e a necessidade de fazer novas amizades, decidindo fugir. Com essa escolha, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão precisam lidar com as consequências.

Informações do filme

Título original: Turma da Mônica: Lições

Classificação: Livre

Duração: 1h37min

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: Aventura, Família

Lançamento: 2021