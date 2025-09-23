Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (23)?

O filme “Truque de Mestre: 2º Ato" vai ao ar logo após a exibição especial da novela "A Viagem”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Truque de Mestre: 2º Ato" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (23/09) (Reprodução)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (23/09), às 15h25, o filme "Truque de Mestre: 2º Ato", dirigido por Jon M. Chu e interpretado por Daniel Radcliffe, Dave Franco, Woody Harrelson, Mark Ruffalo e Jesse Eisenberg. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"?

Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) e Jack Wilder (Dave Franco) são os cavaleiros foragidos após enganarem o FBI. Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) continua trabalhando na instituição e dando ordens ao trio, com o objetivo de impedir os avanços na procura dos cavaleiros. Enquanto isso, Atlas, McKinney e Wilder planejam desmascarar um gênio da informática jovem que, em seu novo lançamento, coleta dados pessoais de usuários.

VEJA MAIS

image 'The Life of a Showgirl': Taylor Swift anuncia filme sobre novo álbum
O especial irá exibir materiais inéditos como imagens de bastidores de gravações e "reflexões pessoais de Taylor" sobre as músicas do álbum

image ‘Meninas Malvadas’ e 3 de outubro: entenda a relação e veja outras datas marcantes no cinema
O filme é comumente associado ao dia 3 de outubro e à cor rosa. "Star Wars", "De Volta para o Futuro" e "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" também possuem dias especiais

image 'Caramelo', filme com Rafa Vitti e o astro canino Amendoim, ganha trailer
O filme vai ao ar em 8 de outubro

Veja o trailer do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"

Informações do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"

Título original: Now You See Me 2
Classificação: 12 anos
Duração: 2h9min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Crime, Thriller
Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

TELEVISÃO

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

06.08.25 15h47

TELEVISÃO

Paraense Marina Cabral é eliminada do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Eliminação ocorreu após desafio relâmpago de preparar sanduíche sofisticado em 25 minutos

01.08.25 8h56

TELEVISÃO

Quem são os famosos da nova ‘Dança dos Famosos'? Nomes já começaram a vazar na web; veja

Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense representam o Pará entre os coreógrafos da temporada

29.07.25 9h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

SEXO E PODER

Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

21.09.25 16h07

DESPEDIDA

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Anne era fruto da união de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero

23.09.25 11h38

VIRALIZOU

Aos 57 anos, cantor Otto publica fotos sensuais da namorada, 29 anos mais nova; veja!

A publicação encantou seguidores, tanto pela declaração apaixonada quanto pela beleza de Lavínia.

22.09.25 15h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda