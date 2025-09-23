Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (23)?
O filme “Truque de Mestre: 2º Ato" vai ao ar logo após a exibição especial da novela "A Viagem”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (23/09), às 15h25, o filme "Truque de Mestre: 2º Ato", dirigido por Jon M. Chu e interpretado por Daniel Radcliffe, Dave Franco, Woody Harrelson, Mark Ruffalo e Jesse Eisenberg. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"?
Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) e Jack Wilder (Dave Franco) são os cavaleiros foragidos após enganarem o FBI. Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) continua trabalhando na instituição e dando ordens ao trio, com o objetivo de impedir os avanços na procura dos cavaleiros. Enquanto isso, Atlas, McKinney e Wilder planejam desmascarar um gênio da informática jovem que, em seu novo lançamento, coleta dados pessoais de usuários.
Veja o trailer do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"
Informações do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"
Título original: Now You See Me 2
Classificação: 12 anos
Duração: 2h9min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Crime, Thriller
Lançamento: 2016
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
