Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (23)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (23/09), às 15h25, o filme "Truque de Mestre: 2º Ato", dirigido por Jon M. Chu e interpretado por Daniel Radcliffe, Dave Franco, Woody Harrelson, Mark Ruffalo e Jesse Eisenberg. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"?

Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) e Jack Wilder (Dave Franco) são os cavaleiros foragidos após enganarem o FBI. Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) continua trabalhando na instituição e dando ordens ao trio, com o objetivo de impedir os avanços na procura dos cavaleiros. Enquanto isso, Atlas, McKinney e Wilder planejam desmascarar um gênio da informática jovem que, em seu novo lançamento, coleta dados pessoais de usuários.

Veja o trailer do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"

Informações do filme "Truque De Mestre: O 2º Ato"

Título original: Now You See Me 2

Classificação: 12 anos

Duração: 2h9min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Crime, Thriller

Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)