‘Meninas Malvadas’ e 3 de outubro: entenda a relação e veja outras datas marcantes no cinema

O dia 3 de outubro não é uma data qualquer para os fãs de “Meninas Malvadas”, lançado em 2004. O filme, também muito associado à cor rosa, tem a celebração inspirada em uma das cenas marcantes para a protagonista, interpretada por Lindsay Lohan. Assista abaixo.

Em 3 de outubro, Aaron Samuels (Jonathan Bennett) pergunta a Cady Heron (Lindsay Lohan) qual é o dia. Esse é o primeiro diálogo entre eles, o que deixa a jovem feliz.

Aaron Samuels (Jonathan Bennett) era a grande paixão de Cady Heron (Lindsay Lohan) na escola (Reprodução)

Outra frase especial do longa é adotada pelos fãs toda semana. “Às quartas, usamos rosa”, diz Karen Smith, vivida por Amanda Seyfried. Coincidentemente, em 2018, o dia 3 de outubro caiu em uma quarta-feira e a data foi considerada memorável.

4 de maio - Dia de Star Wars

Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia Organa (Carrie Fisher) e Han Solo (Harrison Ford) em "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" (1977) (Reprodução)

A saga “Star Wars” é celebrada no dia 4 de maio devido à associação entre uma frase marcante e a pronúncia da data. No filme, a frase marcante é "Que a força esteja com você", que, no original, é "May the force be with you”. Em inglês, a data é lida na ordem mês - dia, e é pronunciada como "May, the fourth" ("May, 4th").

Han Solo (Harrison Ford) deseja que a força esteja com Luke Skywalker (Mark Hamill) (Reprodução)

O trocadilho está na semelhança de pronúncia entre “May the force” e “May, fourth”. Na língua inglesa, a palavra “may” pode significar o mês de maio ou ser usado como verbo modal, que auxilia o verbo principal representando uma possibilidade.

21 de outubro de 2015 - Marty McFly e Dr. Emmett Brown chegam no futuro

Marty McFly (Michael J. Fox) e Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) com o icônico DeLorean (Reprodução)

Durante o segundo filme da trilogia “De Volta para o Futuro”, os personagens Marty McFly (Michael J. Fox) e Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) saem dos anos 1980 direto para 21 de outubro de 2015. Na cena, eles estacionam o famoso DeLorean na Hill Valley 25 anos mais velha.

Em "De Volta para o Futuro 2" (1989), os personagens vão dos anos 1980 para o dia 21 de outubro de 2015 (Reprodução)

Em 2015, a saga também celebrou os 30 anos de lançamento.

29 de agosto - A fala de Amélie Poulain

Amélie Poulain, interpretada por Audrey Tautou (Reprodução)

No filme "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain", lançado em 2002, a personagem interpretada por Audrey Tautou afirma que sua vida mudará em 48 horas a partir daquela data - o dia 29 de agosto.

O dia 29 de agosto é marcante para os fãs de "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" (2002) (Reprodução)

